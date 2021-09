Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 10 Uhr versucht, eine Frau in der Ekkehardstraße in Singen zu beklauen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann eine 69 Jahre alte Frau an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Als diese darauf einging und ihren Geldbeutel öffnete, habe der Mann sie bedrängt. Er habe einen Stadtplan über den Geldbeutel gelegt und so versucht, unbemerkt Geldscheine zu entnehmen, schildert die Polizei weiter. Doch die 69-Jährige habe den Diebstahlversuch bemerkt, den Unbekannten weggestoßen und um Hilfe gerufen. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung Rathaus.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und beschreibt den Täter: Es soll sich um einen Mann zwischen 30 und 40 Jahren handeln, der etwa 1,68 Meter groß ist und kurze, dunkle Haare trägt. Er habe einen Stadtplan dabei. Hinweise ans Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.