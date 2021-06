Aufgrund der zurückliegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Poser- und Tuningszene in Singen waren am Mittwochabend Polizei und Ordnungsamt nach eigener Aussage mit starken Kräften in der Innenstadt präsent.

Durch Absperren entsprechender Szeneörtlichkeiten und durch konsequentes Einschreiten konnten größere Ansammlungen verhindert werden. So hielten sich in der Spitze nur etwa 50-100 Fahrzeuge der Tuningszene an den entsprechenden Örtlichkeiten auf.

Auf Tuningfahrzeuge spezialisierte Polizeibeamte konnten bei insgesamt sechs Fahrzeugen erhebliche Mängel feststellen, so dass diese an Ort und Stelle stillgelegt wurden. Weiterhin kam es unter anderem zu einem Geschwindigkeitsverstoß mit anschließendem Fahrverbot.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Singen, Herr Häusler, machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens, wie die Polizei berichtete.