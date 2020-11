Da der Schaden erst nach wenigen Tagen deutlich zu erkennen war, wurden die Beschädigungen an einem Auto erst jetzt entdeckt. An den Schadstellen entstanden zunächst Flecken, im weiteren Verlauf löste sich der Lack ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können oder bislang unbekannte Geschädigte, die ebenfalls solche Beschädigungen an ihrem Auto festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 88 80 zu melden.