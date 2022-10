Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat ein unbekannter Täter am Dienstag laut Polizei genutzt, um in ein Wohnhaus in der Singener Bruderhofstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14.25 Uhr soll der bislang Unbekannte die Terrassentür eingeschlagen haben und so in die Innenräume des Einfamilienhauses gelangt sein, wo er anschließend alle Räume durchsuchte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bruderhofstraße aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31) 88 80, in Verbindung zu setzen.