Städtische Mitarbeiter haben – wie die Polizei jetzt mitteilt – bereits vor Weihnachten auf einer Parkbank beim Krankenhaus in Singen eine mit leeren Schmuckschachteln gefüllte Schmuckschatulle aufgefunden. Die Ermittler vermuten, dass sie in der Nacht von Sonntag auf Montag vor Weihnachten auf der Parkbank bei der Krankenhauszufahrt an der Schaffhauser Straße abgelegt worden ist.

Noch tappt die Polizei aber im Dunkeln, was es mit dem Fundstück auf sich hat, und hofft nun auf Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zu der Schatulle oder ihrem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon (07731)888-0.