Einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes fiel am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Hardtschule und der Wessenbergschule zwei Motorroller-Fahrer auf, an deren Roller keine Kennzeichen angebracht waren.

Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs hätten die beiden Fahrer versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen und flüchteten laut Polizeibericht über einen Spielplatz, quer über die Steißlinger Straße in Richtung Neherstraße. Dort hielt schließlich ein Rollerfahrer an, während der zweite in Richtung Schrotzburgstraße davonfuhr. Bei der anschließenden Überprüfung des angehaltenen Rollerfahrers stellte sich heraus, dass dieser 15 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem sei der Motorroller nicht versichert gewesen. Der Jugendliche wurde von den Polizeibeamten seinen Eltern überstellt.

Die Eigentumsverhältnisse des Rollers konnten nicht geklärt werden, weshalb der Roller von der Polizei bis zur weiteren Abklärung auf die Dienststelle gebracht wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum zweiten Rollerfahrer geben können, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden, Telefon (07733)9960-0.