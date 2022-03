Rund acht Monate nach einem Überfall auf die Agip-Tankstelle in der Rielasinger Straße in Singen intensiviert die Polizei ihre Ermittlungsarbeit. Dem Täter, der den Tankstellen-Mitarbeiter am 10. Juli gegen 17.15 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, Gelang die Flucht samt erbeutetem Bargeld mit einem schwarzen Elektro-Mountainbike. Eine sofort eingeleitete Fahndung war im Anschluss ohne Ergebnis verlaufen. Auch weitere Ermittlungen führten bislang nicht zum Erfolg, so dass die zuständigen Beamten der ermittelnden Kriminalinspektion 2 aus Rottweil jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung starten.

Nachdem im Rahmen der Spurensicherung auch die Überwachungsanlage der Tankstelle ausgewertet werden konnte, verfügt die Polizei über Aufnahmen des Täters während der Tat. „Eine Öffentlichkeitsfahndung ist immer das letzte Mittel“, erläutert Polizeisprecher Jörg Kluge vom Konstanzer Präsidium die zeitliche Verzögerung. Derartige Ermittlungsmaßnahmen würden erst genutzt, wenn alle anderen Hinweise nicht zum Erfolg geführt hätten.

Mit einem Elektro-Mountainbike der Marke Cube soll der Mann geflüchtet sein. | Bild: Polizei

Bei dem Tatverdächtigen handelt es ich um einen jungen Mann, der laut Polizei etwa 20 Jahre alt und 1,75-1,80 Meter groß sein dürfte. Wie die Aufnahmen zeigen, ist er von schlanker Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue, kurze Hose und helle Sportschuhe. Sein Gesicht war nur teilweise mit einer dunklen Sturmhaube bedeckt. Bei dem Fahrrad handelt es sich laut Polizei um das Modell „Elite Hybrid C:62 Race 500 29 blackline“ des Herstellers Cube aus dem Jahr 2017.

Nach dem Besitzer eines solchen Rads fahndet die Polizei. | Bild: Polizei

Hinweise an die Polizei, Kriminalinspektion 2, in Rottweil, Telefon (0741)477-0, oder per E-Mail an: ROTTWEIL.KD.K2@polizei.bwl.de