Am frühen Sonntagmorgen zogen vier Personen randalierend in Singen im Bereich Posthalterswäldle und Fichtestraßen durch ein Wohngebiet. Laut Polizei wurden an zwei Fahrzeugen Außenspiegel abgeschlagen, außerdem wurden zwei Verkehrsschilder ausgerissen und auf die Fahrbahn geworfen, wo auch der Inhalt von Müllbeuteln landete. Offenbar verlaufen die Ermittlungen erfolgversprechend, nach Polizeiangaben gibt es „Feststellungen zu Verantwortlichen“. Anwohner werden im Fall weiterer feststellbarer Beschädigungen gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (077 31 / 8880) zu melden.