Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes an der Forststraße in der Singener Südstadt sind am Montag gegen 17.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer mit prall gefüllten Umhängetaschen aufgefallen. An der Kasse habe sie die etwa 30 bis 40 Jahre alten Männer gebeten, ihre vollen Umhängetaschen vorzuzeigen, wie die Polizei mitteilt. Stattdessen hätten die Männer die Flucht ergriffen und dabei auch Kunden angerempelt, die versuchten, sich ihnen in den Weg zu stellen.

Mit Fahrrädern seien die beiden über die Georg-Fischer-Straße in Richtung VW-Zentrum davon gefahren. Zu Schadenshöhe und Beuteart können die Ermittler laut Polizei noch keine Angaben machen.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die Tatverdächtigen von kräftiger Statur und etwa 1,80 Meter groß sein. Ein Täter ist Bartträger und war mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke mit grauen Ärmeln, einer schwarzen Hose und schwarzen Sportschuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Er trug eine Umhängetasche. Der Zweite hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Ladendieben geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Telefon 07731 8880.