Wenige Wochen vor dem Prozessauftakt gegen einen Familienclan, der Mitte Dezember einen VW-Bus-Fahrer am Friedrich-Ebert-Platz attackiert und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ermittelt die Polizei neuerlich nach einem Angriff. Unweit des damaligen Tatorts wurde nun ein 31-Jähriger attackiert.

Der Mann soll am Dienstagabend laut Polizei von Unbekannten angegangen worden sein. Gegen 17.30 Uhr habe er auf der Rückbank eines an der Worblinger Straße geparkten BMW-Cabrios gewartet, als er von fünf Männern hinterrücks geschlagen worden sei. Den fünf Männern mit dunklem Haar und schwarzen Bärten sei dann zu Fuß die Flucht über den Friedrich-Ebert-Platz gelungen. Laut Zeugenaussagen habe einer der Männer ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift getragen. Die Hintergründe des Angriffs sind laut Polizei noch völlig unklar. Das Opfer habe leichte Verletzungen im Mundinneren sowie an den Armen und im Brustbereich erlitten.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. „Ob ein Zusammenhang mit der Tat im Dezember besteht, wird derzeit geprüft“, erklärt Polizeisprecher Uwe Vincon auf Nachfrage des SÜDKURIER. Eine Aussage des Opfers stehe bislang aus.

Zeugenhinweise an die Polizei in Singen, Telefon (07731)888-0.