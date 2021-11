Wie es im Polizeibericht heißt, wurden Beamte am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr gerufen, weil Zeugenangaben zufolge Unbekannte in der Thurgauer Straße Mülleimer und Verkehrszeichen umgeworfen haben sollen.

Die Beamten überprüften den Hinweis und mussten die Schilder wieder aufstellen. Wenig später wurde erneut auf Personen hingewiesen, die bei einer Bar in der Freiheitsstraße eine Schranke beschädigt und die Spiegel an dort in der Nähe geparkten Autos abgeschlagen hätten. Dies bestätigte sich auch bei einer anschließenden Überprüfung durch die Beamten. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Unbekannten, die nicht mehr aufzufinden waren, noch weitere Gegenstände beschädigt haben.

Gegen 10 Uhr seien am Sonntag laut Polizei fünf in der Fußgängerzone im Bereich August-Ruf-Straße beschädigte Pflanztöpfe aufgefallen. Diese standen im Außenbereich einer Gastronomie und waren laut Ladenbesitzer Samstagabend gegen 22 Uhr noch ganz. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Zu den Tätern liegen noch keine konkreten Hinweise vor. Jedoch haben die Ermittler einen Verdacht: Möglicherweise kommen fünf junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, die in Begleitung junger Frauen unterwegs waren, für die Straftaten in Betracht.

Hinweise nimmt die Polizei Singen entgegen unter Telefon (07731)888-0.