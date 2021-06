Hilfreich bei den Ermittlungen waren zwei weitere Zeugen, die sich nach einem Zeitungsbericht gemeldet hatten, aber kein Rennen bestätigen konnten. Zudem halfen den Ermittlern zwei Kameras, die die Fahrzeuge während der Ausfahrt der Sportwagenbegeisterten filmten. Diese zeigten Aufnahmen von Autotouren durch verschiedene Länder und langsame Fahrten am Sonntag von Bregenz bis nach Rottweil, die weitgehend vorschriftsmäßig waren. Allerdings blendete die Kamera auch nicht aus, dass der Alfa Romeo-Fahrer einem anderen Auto zu nahe kam und der Sportwagen auch über eine Sperrfläche fuhr. Wie die Beamten feststellten, war an dem Fahrzeug auch ein unzulässiges Ansaugsystem verbaut. Auf der zweispurigen Einfädelungsspur am Kreuz Hegau überholte er und der Porsche-Fahrer auch rechts, dies aber dann, nachdem ein anderes Auto grundlos die linke Spur blockierte. Obwohl der Auspuff des BMW recht laut war, konnte auch dieser nicht beanstandet werden, da eine Genehmigung vorlag. Die beschlagnahmten Autos, sowie Führerscheine und Kameras wurden daher wieder zurückgegeben.