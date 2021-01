Die Corona-Regeln wurden mit wenigen Ausnahmen eingehalten. Am Herz-Jesu-Platz in Singen trafen die Beamten laut Polizeibericht am späten Nachmittag eine Gruppe Männer und Frauen an, die sich zusammen im Treppenhaus der Tiefgarage aufhielten und dicht beisammen auf dem Treppenabsatz standen. Im Gespräch zeigten sich die Betroffenen wenig einsichtig, verließen dann aber aus freien Stücken das Treppenhaus. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Noch am frühen Silvesterabend gab es in der Worblinger Straße einen Familienstreit, zu dem gleich zwei Streifenwagen fahren mussten. Dort waren eine 56-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau vermutlich auch aufgrund schon reichlich genossenem Alkohol aneinandergeraten.