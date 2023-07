Bei einem außergewöhnlichen Wettschwimmen ist gute Sicht gefragt. Schon eine halbe Stunde vor dem Start sicherten sich deshalb die ersten Schaulustigen einen guten Platz auf den Aach-Brücken. „Wann kommen sie denn?“ oder „Stehen wir hier auf der richtigen Brücke? Die Aach teilt sich doch dahinten“, war sich manch einer nicht so sicher. Dann der erlösende Ruf: „Ich sehe was Gelbes!“ Erste Punkte tauchten auf, dann immer mehr – ein Schwarm von 7000 gelben Gummienten ließ sich beim sechsten Singener Entenrennen des Lions Clubs Singen-Hegau mit der Strömung zum Ziel in der Nähe des Wehrs treiben.

Die Strömung der Aach trug die Enten zum Ziel | Bild: Christel Rossner

Von einem Kipplaster beim Aachbad in die Aach geschüttet, hatten die gefiederten Kollegen die Invasion wohl bemerkt und das Weite gesucht – auf der Strecke zum Ziel war bis auf einen Schwan kein Wasservogel zu sehen.

Auch am Aachufer wurden die Wettschwimmer erwartet | Bild: Christel Rossner

Mit freudiger Ungeduld erwartet, boten die 7000 Enten einen vergnüglichen Anblick. „Das ist ja herzig“, folgten auch die jungen Zuschauer fasziniert dem Gewimmel auf der Aach. Auch am Aachufer drängten sich die Zuschauer bis zum Zieleinlauf kurz vor dem Wehr, wo sich der Entenschwarm wie ein gelber Teppich ausbreitete. Mitglieder des Lions Clubs sammelten sie einzeln ein und nach knapp einer halben Stunde konnte Jörg Wuhrer verkünden: „100 sind durch, wir fischen ab.“

Losbesitzer der ersten 100 Enten holten sich den Gewinn gleich ab | Bild: Christel Rossner

Unterstützt von der Jugendfeuerwehr Singen und der DLRG, bot das Entenrennen nicht nur eine Gaudi. Musikalisch umrahmt vom Musikverein Überlingen am Ried und den Old Fellows, glich die Veranstaltung einem kleinen Volksfest. Schon ab Mittag waren die Plätze auf der Wiese hinter dem Stadtgarten besetzt.

Singen Quietschgelb für den guten Zweck: Endlich wieder zum Entenrennen an die Aach Das könnte Sie auch interessieren

Den Besitzern der 100 Enten, die mit der entsprechenden Losnummer als erste im Ziel einschwammen, winken Preise. Die Preise können bis zum 31. August in der Weinhandlung Baumann abgeholt werden. Die Gewinnnummern sind unter www.singener-entenrennen.de aufgelistet.