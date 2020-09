Die Bürger von Beuren an der Aach mussten sich jahrzehntelang in Geduld üben, bis der Neubau der Feuerwehr und die Mehrzweckhalle Curana im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts „Beuren 2012+25“ realisiert werden konnten. Die zweite Schwerpunktmaßnahme sieht die Gestaltung einer Ortsmitte mit Dorfplatz rund um das Rathaus vor. Eingebracht hatten sich die Beurener mit Ideen schon in der vorausgegangenen Bürgerwerkstatt, zur Info-Veranstaltung der aktuellen Planung konnte Ortsvorsteher Stephan Einsiedler unter dem Motto „Neue Mitte Beuren“ 114 Bürger im Curana begrüßen.

„Wir wollen auch weiterhin versuchen, das umzusetzen, was die Bürger erarbeitet haben“, bekräftigte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Patricia Gräble-Menrad von der Stadtplanung, Thomas Mügge vom Fachbereich Bauen und Christian Seng vom Planungsbüro Freiraum 365 erläuterten den Planungstand anhand projizierter Ortspläne, Grafiken und an Beispielen aus anderen Orten.

Konzept für eine Mehrgenerationen-Bebauung

Auf der Fläche von zirka 8000 Quadratmetern zwischen Espenstraße, Eichbühlstraße und Buronstraße soll ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit mehreren Gebäuden und unterschiedlicher Nutzung entstehen. Dabei soll der Verbindungsweg vom Rathaus zu Kita und Schule erhalten bleiben.

Wie Patricia Gräble-Menrad berichtet, hatte sich der Ortschaftsrat 2016 auf der Grundlage eines Konzepts der Stadtplanung für eine Mehrgenerationen-Bebauung entschieden. Nach weiteren Werkstatt- und Abstimmungsgesprächen mit Betreibern wurden im Ortschaftsrat und im Ausschuss für Stadtplanung und Bauen im Mai 2019 ein Nutzungskonzept für die „Neue Mitte“ beschlossen.

47 Wohneinheiten für 136 Personen entstehen

Laut Machbarkeitsstudie sind drei Gebäude mit zweckgebundenen Wohnungen vorgesehen: eine ambulant betreute Wohngruppe für Senioren (zirka 12 Personen), eine Tagespflegeeinrichtung, vier behindertengerechte Wohneinheiten, vier Wohneinheiten für junge Erwachsene (8 Personen), sechs Wohneinheiten für Familien (36 Personen), 14 individuell nutzbare Wohneinheiten für 28 Personen. Zusätzlich im südlichen Bereich sind zwei Gebäude mit je vier Reihenhäusern mit individuell nutzbarem Wohnraum geplant. Ein Bürgertreff/Bürgercafé mit integrierter Krabbelgruppe könnte eventuell im alten Feuerwehrdepot untergebracht werden.

Wie Thomas Mügge ausführte, würde das mögliche Maß an Bebauung eingehalten, insgesamt würden 47 Wohneinheiten für 136 Personen entstehen. Auf Kritik von Bürgern stieß die Zahl von 48 Parkplätzen in der Tiefgarage. OB Häusler rief dazu auf, den Klimawandel im Blick zu behalten und Bus und Bahn zu nutzen. Thema war auch die Dichtbebauung, wobei Mügge und auch Ortsvorsteher Einsiedler für die Schaffung von Wohnraum plädierten, um Leben in die Ortsmitte zu bringen.