Das Aufhängen von Plakaten ist im Hegau offenbar ein heißes Eisen. Nicht nur wegen der Ausgangssperre im Corona-Jahr, sondern vor allem wegen des Termins. Denn wir erinnern uns: Schon 2009 und 2014 gab es im Rahmen der Kommunalwahl in Singen große Diskussionen. Erst war die eine Partei zu früh dran, dann waren es zwei andere. In beiden Fällen gab es Bußgelder, aber vor allem viel Häme. Doch wann ein Landtagskandidat wo seine Plakate anbringen darf, ist gar nicht so eindeutig. Das zeigt ein Blick nach Rielasingen-Worblingen.

Erlaubt ist dort die Plakatierung erst vier Wochen vor der Wahl. Oder?

So steht es in den Richtlinien. Doch diese Richtlinien sind gar keine, wie die Nachfrage vom SÜDKURIER zeigt: „Diese Richtlinien wurden allerdings vom Gemeinderat im Jahre 2013 nicht beschlossen, sondern sollten künftig als Empfehlung den Genehmigungen beigefügt werden“, wie Bürgermeister Ralf Baumert erklärt. Also gilt die Landesempfehlung von sechs Wochen. Doch das konnte ein Kandidat eigentlich nicht wissen, die Richtlinien sagen ja etwas anderes. Dennoch hängen einige Plakate schon fünf Wochen vor der Wahl.

Geht der Plakatstreit nun in eine neue Runde? Nachgehakt bei den betroffenen Kandidaten klingt es nach einem Missverständnis. So erklärt Hans-Peter Storz (SPD): Es könne sein, dass das Team des Ortsverbands sich an Singen orientiert und angefangen habe. „Es ist sehr unterschiedlich und schwierig, da den Überblick zu behalten.“ Die SPD setze auf Parteimitglieder, die in den vergangenen Tagen im ganzen Wahlkreis fleißig gewesen seien. „Die Plakate hängen überall, vielleicht auch ausnahmsweise einen Tag zu früh.“

Ähnlich äußert sich Franz Segbers (Linke): Sein Team bemühe sich sehr, Fristen zu beachten. Dass seine Plakate eigentlich zu früh hängen und das dann doch erlaubt sei, klinge nach Realsatire.

Grüne waren irritiert, haben nachgefragt – und nachgezogen

Dem Team von Dorothea Wehinger (Grüne) fiel der verfrühte Start anderer jedenfalls auf: Nachdem die anderen Plakate hingen, habe man bei der Verwaltung nachgefragt. „Dort wurde dann das OK für das Aufhängen der Plakate gegeben.“ Seit Donnerstag hängt daher auch Wehingers Konterfei.

Bild: Arndt, Isabelle

Fehlen nur noch die Plakate von Tobias Herrmann (CDU) und Markus Bumiller (FDP). „Anscheinend hat nur die SPD gewusst, dass es eine Empfehlung ist. Denn die hingen zuerst“, sagt Herrmann. Der CDU sei das nicht klar gewesen. Für Markus Bumiller (FDP) war klar, dass er nicht zu früh dran sein will: „Für mich zählt die schriftliche Genehmigung. Ich gehe davon aus, dass die anderen Kandidaten das auch bekommen haben. Da frage ich mich schon, wo es noch Missverständnisse geben kann.“

Drohen jetzt Bußgelder?

Konsequenzen muss man dafür aber in Rielasingen-Worblingen nicht fürchten, wie der Bürgermeister erklärt: Es gebe keine Plakatierungssatzung und damit auch keine Norm, um Verstöße zu verfolgen. CDU und FDP haben sich dennoch verständigt, die Empfehlung als Richtlinie zu behandeln: Plakatiert wird erst vier Wochen vor der Wahl.