von Thomas Güntert

Herr Pfarrer Reichle, wo sind Ihre Wurzeln und Ihre Heimat?

Vor 68 Jahren kam ich in Radolfzell zur Welt und bin die ersten Jahre in Gaienhofen auf der Höri aufgewachsen. Meine Mutter war eine Oberschwäbin aus Ravensburg und mein Vater ist in Gottlieben im Thurgau aufgewachsen. Weil mein Vater als Zöllner die Zollämter in der Region Konstanz unter sich hatte, haben wir immer wieder den Wohnort gewechselt. Wir wohnten in Gaienhofen, Singen, Bietingen, Gailingen und Konstanz, wo meine Schwester heute noch lebt. Ich wohne seit 50 Jahren in der Schweiz und habe das Gefühl für Heimat verloren. Meine Heimat ist der Himmel, die Heimat aller Menschen.

Wie haben Sie Ihr Leben verändert?

Aus Alters- und Gesundheitsgründen habe ich meine Arbeitsbelastung reduziert und trete etwas kürzer. Ich habe einen Wohnsitz im Kanton Schaffhausen und bin jeden Monat noch eine Woche in Rheinau tätig, wo ich jeden Tag eine Heilige Messe halte, Seelsorgegespräche führe und andere Aktivitäten wie Taufen oder Hochzeiten übernehme. Zwei Wochen im Monat lebe ich im Franziskanerinnenkloster St. Josef in Muotathal.

Rolf Maria Reichle hat sich ins Dominikanerinnenkloster St. Josef ins Muotatal zurückgezogen. | Bild: Thomas Güntert

Was waren die Beweggründe, dass Sie ins Kloster gegangen sind?

Ich habe das Bedürfnis, in Ruhe und Einsamkeit zu leben. Es ist aber schwer, in dieser lärmenden Welt etwas zu finden. Ich habe zufällig, aber es gibt ja keine Zufälle, den Generalvikar Markus Walser aus Liechtenstein getroffen, der im Kloster St. Josef Beichtvater ist und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier ein Spiritual gesucht wurde. Als Verantwortlicher für die Marianische Priesterbewegung in der Schweiz suchte ich auch einen Ort mit einer Spiritualität. Zudem ist das Muotathal ein Naturparadies und ich fühle mich sehr wohl hier.

Winter im Kloster St. Josef im Muotathal. | Bild: Kloster Muotatal

Was machen Sie im Kloster?

Ich bin wie ein Messpriester und Beichtvater für die fünf Ordensschwestern, die hier im Kloster leben. Geistliche von der marianischen Priesterbewegung kommen zum Gebetsnachmittag und von überall her kommen auch Leute mit großen Belastungen, denen ich mit dem Gespräch und Gebet seelsorgerisch helfe. Es kommen Ordensleute, die hier ihre Ferien verbringen, aber auch Laien, die ein paar Tage Exerzitien machen und sich an theologischen Kursen beteiligen. Ich gebe beispielsweise auch einen Kurs über die Eucharistische Anbetung.

Winter im Kloster St. Josef im Muotathal. | Bild: Kloster Muotatal

Was bedeutet das Gebet für Sie persönlich?

Die Heilige Messe ist der Höhepunkt meines Lebens. Ich halte jeden Tag eine Heilige Messe, manchmal drei. Jeden Tag mache ich am Tag oder in der Nacht auch eine eucharistische Anbetung. Die Anbetung in der Stille der Nacht ist sehr speziell und hat eine größere Wirkung wie am Tag.

Wer ist dieser Mensch? Rolf Maria Reichle hat mit 18 Jahren zwei Jahre in einem hinduistischen Kloster am Himalaya gelebt und war lange Jahre in der Wüste, ehe er in der Schweiz eine Ausbildung als Psychiatriepfleger gemacht hat. Mit 43 Jahren wurde Reichle zum Priester geweiht und übernahm die katholische Pfarrei Liebfrauen in Rheinau. Zudem war er 32 Jahre Gefängnisseelsorger und betreute in der Forensik 22 Jahre lang psychisch kranke Straftäter. Der langjährige Pfarrer Rolf Maria Reichle ließ sich demissionieren und hat zum 1. März nach über 22 Jahren die Leitung der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen im Schweizer Wallfahrtsort Rheinau an Pfarrer Johannes M. Oravecz abgegeben, sein Arbeitspensum reduziert und sich ins Franziskanerinnenkloster St. Josef ins Muotatal zurückgezogen. Der Südkurier hat ihn dort besucht. (thg)

Wie ist ihre Spiritualität?

Meine Spiritualität ist marianisch und der trinitarische Gott mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist steht immer im Mittelpunkt. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir Christen auch die Muttergottes, Engel und Heilige anbeten, wir verehren sie nur. Jede heilige Anbetung wäre eine Gotteslästerung.

Der langjährige Rheinauer Pfarrer Rolf Maria Reichle erzählte im Franziskanerinnenkloster St. Josef aus seinem bewegten Leben. | Bild: Thomas Güntert

Sie haben aber einen besonderen Bezug zur Gottesmutter?

Ja natürlich. Vor 25 Jahren habe ich mir den Zweitnamen Maria in den Pass eintragen lassen und war an den wichtigsten Marienerscheinungsorten der Welt. Über 20 Mal in Medjugorje und mehrmals in Guadalupe, Fatima und Lourdes. Ich gehöre aber zu denjenigen, die glauben und nicht sehen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.

Rolf Maria Reichle hat sich ins Muotatal zurückgezogen, wo er Stille und Spiritualität findet. | Bild: Thomas Güntert

Glauben Sie an das ewige Leben?

Der glaubende Mensch glaubt alles, was Jesus sagt. Ich vertraue auf die Worte Jesus, da er mir das ewige Leben und den Himmel verheißt. Das ewige Leben ist für den Menschen aber unvorstellbar. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen ins Herz gekommen ist, ist das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich habe einen starken Glauben, der mir der Heilige Geist geschenkt hat und bin völlig überzeugt, dass es ein ewiges Leben im Himmel gibt.