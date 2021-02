von Saskia Biehler

Herr Bulmer, Sie haben im Sommer mit Ihrem Studium in Budapest begonnen. Wie waren die Erwartungen?

Mein älterer Bruder studiert Medizin in Salzburg, so hatte ich schon einige Einblicke in diesen Studiengang bekommen. Ich hatte eine gute Vorstellung darüber, was mich erwarten würde. Deshalb habe ich mich bereits auf Anatomie- und Präparierkurse gefreut. Das war dann auch das Interessanteste und Lehrreichste. Zu Budapest dagegen hatte ich kaum Erwartungen. Ich habe mich einfach erstmal nur gefreut, dorthin zu kommen.

Gab es Erwartungen, die nicht erfüllt wurden?

Ich wusste zwar, dass es stressig sein würde, trotzdem ist das Studium noch stressiger als gedacht. Aber man lernt natürlich auch echt viel. Mittlerweile habe ich mich eingelebt. Trotz der Corona-Situation konnte ich Leute kennen lernen, natürlich nur Medizinstudenten. Ich bin eingeschränkt, aber ich würde mich nicht stark darüber beschweren. Eigentlich bin ich positiv überrascht. Gerade als es noch Sommer war, war es echt schön. Dann ging es ja leider mit Corona los.

Gleich zu Beginn haben Sie sich mit Corona infiziert. Wie haben Sie das erlebt?

In der zweiten Studienwoche habe ich erfahren, dass meine Mitbewohnerin positiv getestet worden war. Nur aus diesem Grund habe ich auch einen Test gemacht. Ich hatte nur milde Symptome, ein leichtes Husten. Als ich erfahren habe, dass ich mich angesteckt habe, war das erstmal ein Schock. Dennoch habe ich versucht, das gelassen zu nehmen. Mein Vater ist dann allerdings auch an Corona erkrankt. Vermutlich hat er sich angesteckt, als meine Eltern mich zu meinem Umzug nach Budapest begleitet haben. Ihn hat es deutlich härter getroffen. Mittlerweile hat er sich zum Glück gut auskuriert, aber es war nicht ohne. In dieser Phase habe ich versucht, viel mit ihm zu videotelefonieren. Dass er erkrankt ist, war für mich noch beunruhigender als meine eigene Infektion.

Wie wird in Ungarn mit der Pandemie umgegangen?

Schwierig zu sagen. Es gab mittlerweile so viele verschiedene Phasen. Ich selbst war hauptsächlich an der Uni und sehr beschäftigt mit dem Studium. Wie auch in Deutschland gab es immer wieder Lockdowns. Dadurch hatten dann ja auch alle Bars und Kneipen, die man als Student vielleicht besuchen würde, geschlossen. Da gab es nicht mehr viele Möglichkeiten, was ich unternehmen könnte. Seit es zum Semesterbeginn einen Virusausbruch unter den Studenten gab, fand bis auf den Anatomiekurs alles nur noch online statt. Irgendwann kam dann auch die Regel, dass man um 20 Uhr zuhause sein muss. Danach hieß es dann, dass nur noch Leute ab 70 Jahren bis 11 Uhr vormittags einkaufen dürfen. Gerade das fand ich eine sinnvolle Maßnahme. Im Prinzip ist Vieles ähnlich wie in Deutschland. Ob die Regeln härter sind oder nicht, kann ich schwer sagen.

Welchen Eindruck haben Sie von der politischen Situation dort gewonnen?

Ebenso eine schwierige Frage für mich. Damit befasse ich mich nicht so viel. Die Uni nimmt so viel Zeit ein. Nicht nur das Lernen, sondern auch die ganze Organisation des Studiums ist umfangreich.

Sie führen nun eine Fernbeziehung. Das ist in Zeiten der Pandemie noch schwerer, oder?

Irgendwann haben die Grenzen zugemacht, dann konnte meine Freundin nicht mehr wie geplant zu Besuch kommen. Klar war es hart, aber wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. Jetzt hat sie auch angefangen zu studieren und braucht dafür Zeit. Während der Prüfungsphase bin ich dafür so früh es ging nach Hause zu meiner Familie gefahren. Die Prüfungen sind alle online.

Weihnachten ging es nun also endlich wieder nach Hause. Worüber war dabei die Freude am größten?

Es war am schönsten, alle wieder sehen zu können. Zumindest die, die man sehen durfte. Auch der Tapetenwechsel war toll. Budapest ist zwar sehr schön, aber leider kann ich es nicht richtig genießen wegen dem ganzen Lockdown. Mein Bruder aus Salzburg konnte ebenfalls heimkehren.

Ungarn war im zweiten Lockdown eines den ersten Ländern, die ihre Grenzen geschlossen haben. Wie ist es, zwischen Heimat und Studienort zu pendeln?

Durch Corona ist es extrem schwer. Normalerweise wäre vielleicht auch ein Wochenende zuhause möglich. Das ist jetzt mehr als schwierig. Es gibt nur noch selten Flüge, aber ich habe den Nachtzug nehmen können. Das dauert so ungefähr zehn Stunden.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Meine Prüfungsphase ist jetzt zu Ende. Danach habe ich die Ferien genossen. Anfang Februar bin ich wieder nach Ungarn gereist. Als Student kann ich rechtmäßig wieder einreisen, es reicht die Vorlage des Studentenausweises. Da ich innerhalb der vergangenen sechs Monate bereits eine Corona-Infektion hatte, gelte ich außerdem zunächst als immun und muss mich auch nicht in Quarantäne begeben. Dann beginnt das zweite Semester. Wenn die Lage besser wird, hoffe ich, dass ich das Großstadtleben in Budapest endlich mehr erleben kann.

