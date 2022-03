von Manuela Fuchs

In einer Großküche geht es in aller Regel lebhaft zu. Dies liegt an diesem Abend weniger an der Betriebsamkeit der Küchencrew. Tatsächlich sind das Kochen und Bedienen der Gäste für sie eher Nebensache. Ihre wahre Leidenschaft gehört der Musik. Und so verwundert es kaum, dass mitten in der Küche, unter einer Tischdecke versteckt, ein Flügel steht, an dem musiziert wird. Dass italienische Musik und Pasta sehr beliebt sind, ist an der großen Anzahl der Besucher abzulesen.

Von Ramazotti bis Gianna Nannini

Drei Köche, ein Kellner und eine Tellerwäscherin hängen in der Küche ihren Träumen nach. Nur einer aus dem Team widmet sich tatsächlich mit Hingabe der Zubereitung von Pastagerichten. Die anderen verlieren sich in ihren Fantasien und schmettern Lieder von Eros Ramazotti, Adriano Celentano bis hin zu Gianna Nannini. Während die erste Hälfte der Vorstellung unaufgeregt zu Ende geht, kommt nach der Pause die richtige Würze ins Spiel.

Die Kontrolleurin vom Amt

Carolin Fortenbacher als Dame vom Ordnungs- und Hygieneamt strapaziert die Lachmuskeln der Zuschauer mit ihrem Talent zur Komik. Katja Wahlente, wie die gestrenge Kontrolleurin sich nennt, triezt die Küchencrew wort- und gestenreich triezt. Mit unbestechlichem Blick deckt sie alle Mängel in der Küche auf und will den Laden sofort schließen. Das temperamentvolle Team setzt alles daran, das harte Herz der Behördenfrau zu gewinnen und schließlich erliegt sie dem südlichen Charme der Idealisten. Die Darsteller agieren beschwingt und mit ihren Stimmen verbreiten sie gute Laune im Publikum.

Unter der Schauspieler-Küchencrew befindet sich übrigens auch ein echter Koch, Sabit Dedaj vom Stadtgarten-Café bereitet während der Aufführung ein Pastagericht zu, von dem einige Gäste kosten dürfen. Inge Hudelist aus Singen ist mit ihren Freundinnen gekommen und alle sind begeistert von der Musik und der südländischen Stimmung. Mit ihrer Meinung treffen die Damen den Nerv der meisten Zuschauer. Es wird getrampelt und geklatscht, bis das Küchenteam mehrere Zugaben präsentiert.