In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag haben unbekannte Täter zwei Gartenhäuser auf benachbarten Parzellen der an der Friedinger Straße gelegenen Kleingartenanlage „Roter Rettich“ aufgebrochen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Aus den Gartenhäusern entwendeten die Täter mehrere aufgefundene Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie einen aufgefundenen Schlüssel. Die Polizei Singen, (07731 888-0), hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.