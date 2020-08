Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro bis 70.000 Euro ist laut Polizeiam Sonntagabend, gegen 23 Uhr, bei einem Parzellenbrand in der Schrebergarten-Siedlung „Römerziel„ entstanden. Rettungskräfte und die Feuerwehr der Abteilungen Singen und Bohlingen rückten mit über zehn Fahrzeugen und knapp 50 Mann zu einem Flächenbrand einer Parzelle aus, bei der die Brandursache noch nicht ermittelt werden konnte. Während den Löscharbeiten kam es zu mehreren kleineren Knallentwicklungen sowie einer Gasflaschenexplosion. Verletzt wurde niemand. Drei Personen aus einer Nachbarsparzelle wurden vorsorglich wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Nachdem sich diese nicht bestätigte, konnten die Personen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.