Klimaschutz sollte zur kommunalen Pflichtaufgabe werden, damit er nicht bei klammer Haushaltslage eingespart werden könnte, und bei umweltfreundlicher Verkehrsführung muss sich noch mehr tun – das sind zwei politische Forderungen, die bei der Hauptversammlung des Singener Grünen-Ortsverbandes zur Sprache kamen. Außerdem wolle man genau beobachten, wie grün Oberbürgermeister Bernd Häusler nun agiere, sagte Vorstandsmitglied Mario Hüttenhofer bei der Veranstaltung. Im Wahlkampf hatte Häusler die Klimaneutralität der Stadt bis 2035 angekündigt, man werde ihn an Taten messen, so Hüttenhofer.

Über einige dieser Taten und das, was den Grünen in der Kommunalpolitik wichtig ist, berichteten die Stadträte der Grünen. Eberhard Röhm plädierte aus Haushaltssicht dafür, sich auf einzelne Themen zu konzentrieren, statt den ganzen Blumenstrauß von Wünschen vor sich herzuschieben. Regina Henke berichtete aus den Ausschüssen für Kultur, Schule und Sport, dass alle weiterführenden Schulen ihre Hard- und Software aus dem Digitalpakt Schule bekommen hätten. Die Grundschulen würden dieses Jahr folgen.

Isabelle Büren-Brauch wies darauf hin, dass die Quartiersarbeit, die nun gestartet wird, auf einen Antrag von Grünen, SPD und Freien Wählern zurückgehe. Karin Leyhe-Schröpfer bemängelte, dass es noch zu viele Lücken im Radwegenetz gebe, etwa an der Ecke von Haupt- und Ekkehardstraße. Und Dietrich Bubeck kündigte im Zusammenhang mit dem Parkhaus am Gleis an, dass die Grünen genau beobachten würden, ob Innenstadt-Parkplätze reduziert würden.

Was in Tiefenreute III entstehen soll

Er gab auch einen kleinen Einblick in die Entwicklung des Gebiets Tiefenreute III, das südlich der Georg-Fischer-Straße entstehen soll. Dort solle es ein Wohngebiet, eine Gewerbezone für Betriebe mit wenig Lärm und ein reines Gewerbegebiet geben. Für die Entwicklung der Stadt und ihrer Einnahmen sei das Projekt auf 36 Hektar wichtig, so Bubeck. Doch es gehe auch ein Naherholungsgebiet verloren. Die Grünen hätten trotzdem zugestimmt.

Immer wieder kam das Thema Mobilität zur Sprache. So sagte Eberhard Röhm, man fordere mehr Platz für den Radverkehr auf Freiheit- und Ekkehardstraße, wenn die Bundesstraße 34 auf die Georg-Fischer-Straße verlegt sei. Die Grünen hätten Carsharing für Singen beantragt, für das derzeit auch Verhandlungen laufen würden. Und Röhm kündigte an, dass der Gemeinderat demnächst über ein Verkehrsgutachten zu beschließen habe, demzufolge viele Straßen in Singen auf Tempo 30 beschränkt werden sollen – „ein hochemotionales Thema“.

Das Engagement der Singener Grünen im Hinblick auf Mobilität fand auch den Beifall von Dorothea Wehinger, die im März das Landtagsmandat für den Wahlkreis Singen erneut für die Grünen eroberte. Sie wünschte sich, dass der Ortsverband noch mehr außerhalb seines unmittelbaren Umfelds in Erscheinung treten solle. Und sie kritisierte Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger für dessen andauernde Kritik am Betrieb auf der Bahnlinie zwischen Schaffhausen und Singen. Die Ausschreibung für den Verkehr sei auf dem ganz normalen Weg und es werde nach der Qualität entschieden. Dass die Gäubahn wegen Stuttgart-21-Bauarbeiten für mehrere Jahre vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgehängt werden soll, gehe nicht, war sich die Runde einig.

Eine Personalie gab es bei der Hauptversammlung auch noch: Mario Hüttenhofer kündigte an, bei der nächsten Wahl nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung zu stehen. Als Grund dafür führt er verschiedene Aktivitäten rund um grüne Politik an, die ihm nicht genügend Zeit für die Vorstandsarbeit ließen. Der derzeit vierköpfige Vorstand des Ortsvereins ist laut Röhm inzwischen seit drei Jahren im Amt. Die turnusgemäß fällige Wahl sei im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Der Vorstand bleibt vorerst im Amt, bis eine Wahl wieder möglich ist. Da per Videokonferenz keine geheime Abstimmung möglich ist, gehe das nur in Präsenz, hatte Hüttenhofer erklärt.