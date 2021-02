Die Gruppe „Parents for Future“ aus Singen und Radolfzell hat in den vergangenen Wochen sechs Landtagskandidaten im Wahlkreis 57 Singen/Stockach zu ihren Ansichten in puncto Klimaschutz befragt. Denn nicht nur Jugendliche gehen im Zuge der „Fridays for Future“-Bewegung auf die Straßen, um für Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren. Auch die Eltern-Generation setzt sich für eine bessere Zukunft ein.

Wofür stehen die Kandidaten?

Über das Interview mit FDP-Kandidat Markus Bumiller hatte der SÜDKURIER beispielhaft berichtet, damals sagte Mario Hüttenhofer von den Parents for Future: „Wir möchten fair und unvoreingenommen aufzeigen, was die einzelnen Kandidaten wollen, wofür sie stehen.“

Befragt hatte die Gruppe die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, die wieder antritt, sowie die weiteren Kandidaten Tobias Herrmann (CDU), Hans-Peter Storz (SPD), Franz Segbers (Die Linke), Markus Bumiller (FDP) und Jörn Greszki (Klimaliste). Die Zusammenfassung der Interviews ist nun unter singen-radolfzell.parentsforfuture.de zu finden.

Mobilität, Energie, Ernährung

Bei den Wahlprüfsteinen zum Thema Klima ging es unter anderem um Fragen zur Mobilität, beispielsweise wie die Verkehrswende gelingen soll. Die Befragten äußerten sich auch dazu, wie ihrer Meinung nach die Energiewende gestaltet werden soll oder wie die Unternehmen im Land klimaneutral werden könnten. Außerdem ging es um die Themen Stadtplanung, Ernährung und Abfall.

Die Parents for Future-Gruppe möchte damit keine Wahlempfehlung abgeben, wie sie betont. Aber das Format biete jedem die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, wofür die Landtagswahl-Kandidaten stehen. Die Analyse der Parteiprogramme wurde gemeinsam mit den Aktiven von Fridays for Future und Scientists for Future durchgeführt.

Parents for Future in Singen und Radolfzell sind unter p4fsingenradolfzell@unity-mail.de erreichbar. Der Klima-Wahlcheck für ganz Baden-Württemberg ist im Internet unter bw.klimawahlen.de zu finden.