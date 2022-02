Ein Urgestein des traditionsreichen FC Singen 04 feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Herold Görigk hat viele Höhen, aber auch einige Tiefen seines Vereins erlebt. Glanzvolle Erfolge gab es vor allem in seiner Zeit als Torhüter. Er brachte mit seinen Paraden viele gegnerische Stürmer zur Verzweiflung, als der FC Singen 04 in den 60er-Jahren in der zweiten Liga Süd und der Schwarzwald-Bodensee-Liga im hochklassigen Amateurbereich kickte. Auch in maßgeblicher Funktionärsfunktion drückte er dem FC Singen 04 den Stempel auf. „Mein größter Erfolg ist aber die Gold-Hochzeit mit meiner Frau Gisela“, betont Görigk. Der Jubilar weiß es hoch zu schätzen, dass ihn seine Gattin tatkräftig unterstützt hat. „Manche Ehe ist schon gescheitert, weil ein Mann sich allzu sehr dem Fußball gewidmet hat“, betont der Jubilar. „Für mich war es auch wunderbar, immer wieder andere Menschen kennenzulernen und bei Arbeiten rund um das Fußballgeschehen anzupacken“, sagt Gisela Görigk.

Herold Görigk mit Gattin Gisela und ein Bild des Jubilars, das eine Parade des früheren FC-04-Torhüters zeigt. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Herold Görigk kickte in allen Jugendmannschaften des FC Singen 04. Zweimal gelang die Südbadische Meisterschaft. Von 1961 bis 1963 spielte er mit den Hohentwielern in der zweiten Liga Süd und wechselte danach als Torhüter zum SSV Reutlingen. Dann kehrte er zum FC 04 zurück, auch, weil er im Getränkehandel der Familie seinen Einsatz leisten musste. Zehnmal spielte Görigk in der südbadischen Auswahl. 13 Jahre leitete er den FC-04-Spielausschuss und war danach langjähriger Vereinsvorsitzender, ab 2000 Präsident. Schließlich ernannten ihn die Vereinsmitglieder zum Ehrenpräsidenten. Görigk erhielt 1997 den Sport-Ehrenbrief der Stadt Singen sowie die silberne (1993) und goldene (2004) Ehrennadel des Südbadischen Fußballverbandes.

Auch der Verein gratuliert: Rita Jeske vom Vorstandsteam des FC Singen 04 (links) macht beim Jubilar Herold Görigk und dessen Gattin Gisela ihre Aufwartung. | Bild: Bittlingmaier, Albert

„Vom Jugendspieler, Nachwuchstrainer, Vereinsfunktionär in den verschiedensten Funktionen bis zum Platzwart habe ich beim FC Singen 04 fast alles gemacht. Ohne das Engagement vieler Mitstreiter wäre das nicht möglich gewesen“, erklärt Görigk. „Nach einer Durstrecke feierten wir nach fünf Jahren Bezirksliga 1987 den Aufstieg in die Landesliga“, berichtet er. „Ein großer Erfolg war 1997 der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, als auch mein Sohn Michael im Tor spielte“, schildert Görigk. Mit dem FC Singen spielte er in einer Freundschaftspartie gegen den FC Bayern München. Bei der knappen 2:3-Niederlage konnte es Görigk gut verschmerzen, dass Bayern-Torjäger-Legende Gerd Müller zweimal getroffen hatte.

„Mich freut es besonders, dass der FC Singen 04 mit Identifikationswerten sportlich und gesellschaftlich als Landesligaspitzenteam in die Erfolgsspur zurückgefunden hat und viele Ehemalige wieder auf dem Fußballplatz und im Vereinsheim ihre Verbundenheit zeigen“, sagt Görigk. Mit ihm feiern auch zwei Söhne, vier Enkel und zwei Urenkel den Jubeltag.