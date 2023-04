Manchmal ist es gar nicht so schwer, jemandem eine Freude zu machen, wie man problemlos an den strahlenden Gesichtern der Besucher des Be-Treff erkennen konnte. Doris Grießhammer, der kreative Kopf der Wählervereinigung Singen ökologisch und sozial (SÖS), hatte in vielen fleißigen Stunden kleine Töpfchen liebevoll mit Papier verkleidet, mit bunten Pappkarton-Osterhasen bestückt, sowie mit einem Osterei und Süßigkeiten befüllt. Birgit Kloos, Fraktionsvorsitzende der SÖS, stellte sich den Besuchern im Be-Treff vor und erklärte ihnen, was im Gemeinderat so alles für die Bürger der Stadt getan wird. „Wir wollen Menschen unterstützen, die nicht so viel Geld haben, darüber hinaus machen wir uns stark für den Erhalt der Natur“, berichtete sie.

Be-Treff-Besucher wünschen sich Scheffelhalle zurück

Die Besucher durften auch Wünsche an Birgit Kloos und ihre Fraktionskollegin Silke Stockebrand richten. Einem Teilnehmer war es wichtig, dass die Scheffelhalle wieder aufgebaut wird, damit sie dort vielleicht an Fasnacht zusammen feiern können, da die Räume in der Mühlenstraße dafür dann doch etwas zu klein sind. Ein anderer Besucher fände es toll, wenn Andy Borg oder Florian Silbereisen mal nach Singen in die Stadthalle kommen würden. „Das wird vermutlich nicht ganz einfach werden, aber wir wollen sehen, was wir für euch tun können“, versicherte Birgit Kloos den Be-Trefflern.

Betreff Be-Treff: Was ist das eigentlich? Das Thema Inklusion ist in aller Munde und meint die Teilhabe von Mitmenschen mit Beeinträchtigungen. Der Be-Treff in der Mühlenstraße ist eine Einrichtung der Lebenshilfe, die in Singen 1966 gegründet worden war. Dort trafen sich Eltern mit behinderten Kindern im privaten Rahmen. 24 Jahre traf sich die Gruppe in Herz-Jesu, bis 1996 der Be-Treff entstand. Anfangs öffnete der Treffpunkt an drei Tagen die Woche. Die Lebenshilfe gründete die Freizeiteinrichtung als ambulanten Dienst mit hauptamtlich angestelltem Personal und ehrenamtlichem Vorstand. Auch heute ist der Be-Treff auf Spenden dringend angewiesen. Wichtige Einnahmequelle ist der demnächst anstehende Sponsorenlauf. Neu in der Lebenshilfe ist seit ein paar Monaten Simone Monné als Geschäftsführerin. Sie ist selbst Mutter einer behinderten Tochter und möchte den Kontakt zwischen Konstanz und Singen intensivieren. (sk)

Die Freude war anschließend groß, als alle Anwesenden ihr vorösterliches Geschenk überreicht bekamen. Danach stand Ostereier bemalen auf dem Programm und ein Geburtstagskind, Amadeus, wurde natürlich auch gebührend gefeiert.

Die Osterüberraschung war die erste Aktion der SÖS im Be-Treff, aber nicht die Letzte. „Im Herbst wollen wir in der Stadt mindestens 5000 Krokusse pflanzen“, berichtete Birgit Kloos. „Wir werden dieses Projekt in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und zwei Realschulen umsetzen und die Besucher des Be-Treff sind ebenfalls herzlich eingeladen, mitzumachen“, ergänzte sie. „Wir würden uns sehr über Spenden freuen“, ließ sie wissen.