von Nicola M. Westphal

Sie ist Italienerin, sie ist temperamentvoll, aber vor allem ist sie eine großartige Künstlerin mit feiner Beobachtungsgabe und grandiosem Humor! Das bewies Patrizia Moresco am vergangenen Freitag im Open Air Sommer der Gems. Egal ob die digitale Welt, das unablässige Daddeln in WhatsApp Gruppen, peinliche Selfie-Versuche mit schmollendem Duckface oder übertriebener Schönheitswahn dank „Barbie-World“, Fitness-Junkies, Wellnesssüchtigen und Ernährungspäpsten – wenn sich die Kabarettistin in Rage redet, bekommt jeder sein Fett weg.

Populisten, Geschlechterkampf und das eigene Älterwerden

Politisch- und gesellschaftskritisch zieht sie über Rechtsradikale und Helikoptereltern her sowie über Trump und Johnson (die ihren „Fifi“ offensichtlich beim selben Hersteller kaufen). Die Kabarettistin begibt sich auf das Terrain des Geschlechterkampfes, wettert gegen Männer, denen sie immer wieder beweisen muss, wie gut sie einparken kann, und zeigt kein Erbarmen mit den weichgespülten Kerlen, die ihre „krass tätowierten“ Beine in ordentlich gebügelte Popeline-Shorts stecken.

Schnarchschiene macht die Partnersuche nicht einfacher

Die äußerst attraktive Frau, der man ihr Alter (62) einfach nicht abnehmen will, geht mit ihren Mitmenschen hart ins Gericht – und fast noch härter mit sich selbst. Nein, das Älterwerden empfindet sie nicht als leicht, weder die Wechseljahre, noch die Notwendigkeit von Zahnzwischenraumbürstchen und Schnarchschiene. Das alles hält der weibliche Single für eine neue Partnerschaft nur wenig kompatibel.

Kalt und regnerisch? Da geht doch noch was

Patrizia Moresco ahmt überzeugend Dialekte und Akzente nach, sie tanzt und grooved, singt wie Nina Hagen in ihren besten Punk-Zeiten, rappt und wiegt sich geschmeidig zu sanften Reggae-Klängen. Ihr über zweistündiges Programm ist kurzweilig und sorgt beim Publikum für viele Lacher. Dabei hat sie es an diesem bewölkten Open-Air-Abend gar nicht leicht. Obwohl die Gems ein toller Gastgeber mit durchdachtem Hygiene- und Gesamtkonzept ist, war es doch zu später Stunde empfindlich kalt. So wurde die Veranstaltung nur mäßig besucht. Knapp 50 Besucher – darunter übrigens nur fünf Männer sowie zwei Hunde – saßen im Publikum. Singen, da geht noch was!