von Sandra Baindl

Besser konnten die Bedingungen an diesem Sommerabend auf der Gems-Wiese nicht sein: angenehme Temperaturen, kühle Getränke und der entspannende Sound des Duos Two Souls. Dabei ist der Name Programm, denn mit Sängerin Elysa K. und Rainer Apel an Gitarre, Keyboard und Vocals haben sich zwei Seelenverwandte gefunden.

Seit mehr als 20 Jahren stehen die beiden Musiker zusammen auf der Bühne – zunächst als Teil von Jürgen Waidele‘s Conversation. Seit zehn Jahren sind sie nur noch als Duo unterwegs und können sich auf ihre Lieblingsmusik konzentrieren. In Singen präsentierten die beiden mehr als 90 Minuten lang ein abwechslungsreiches Programm aus Jazz, Soul, Funk und Rock bekannter Künstler, ergänzt um eigene Kompositionen.

Erster Auftritt seit Februar 2020

Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, gab Elysa K. zu Beginn des Konzerts zu, denn dies sei der erste Auftritt seit ihrem Konzert am Valentinstag 2020. Die Zuschauer merkten nichts von der Aufregung. Gleich bei den ersten Songs, den Eigenkompositionen „Something‘s wrong“ und „Eyes shut“, zeigte sich, wie gut die beide Musiker aufeinander abgestimmt waren.

Es folgten Songs unterschiedlicher Stilrichtungen aus neun Jahrzehnten – von Cole Porter bis Bruno Mars und John Mayer -, immer wieder ergänzt um eigene Stücke. Dabei überzeugte Elysa K. mit vielseitigen Klangfarben und ihrer Stimmgewalt.

Rainer Apel zeigte virtuos sein Können auf Gitarre und Keyboard. So baute er in den Song „Fragile“ von Sting spontan einen Gitarrenpart von Paco di Lucia ein. Seine Klangeffekte auf dem Keyboard erweckten den Eindruck einer ganzen Band.

Publikum fordert drei Zugaben

Doch es waren die eher ruhigen Songs, bei denen Elysa K., nur von Apels akustischer Gitarre begleitet, besonders beeindruckte. Dem Publikum gefiel der Sound, und es forderte gleich drei Zugaben ein. Dabei zeigte sich das Duo von einer ganz anderen Seite: Bei „Back in black“ von AC/DC holte Apel alles aus seiner Gitarre heraus und Elysa K. röhrte so richtig los, auch wenn sie vorher befürchtete, danach nicht mehr singen zu können.