Es riecht nach Benzin und Öl, der Lack funkelt und der Motor rattert. Ins Emil-Sräga-Haus ist Besuch gekommen, und zwar in Form von mehreren älteren Fahrzeugen und ihren Besitzern. Organisiert wurde das Treffen von Betreuungsassistentin Hanni Hassfeld, die gleich zwei Vereine zum wiederholten Mal für den Besuch im Pflegeheim begeistern konnte: Das Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen und die Freunde historischer Motorfahrzeuge Hegau-Bodensee.

Eine Bewohnerin erzählte, ihr erstes Auto sei auch dabei. Damals habe man noch Zwischengas geben müssen. Ein anderer sagte, so einen Fiat habe er auch gehabt. Seine Familie sei damit in den Urlaub nach Italien gefahren. Mit mehreren Kindern und Gepäck voll beladen sei das Auto nicht mehr den Brenner hochgekommen. So musste die ganze Familie aussteigen, der Papa fuhr alleine den Berg hinauf und die Familie trottete nebenher. Und ein dritter Bewohner schwärmte, das seien noch Autos gewesen früher. Ohne soviel Elektronik. Wenn die alten Autos nicht mehr angelaufen seien, habe man ihnen einen Tritt gegeben. Und dann seien sie wieder gelaufen.

Die Vertreter der beiden Vereine können viele Gründe nennen, warum sie sich für alte Fahrzeuge interessieren. Thomas Roscher ist Mitglied im Vorstand des Oldtimer- und Fahrzeugmuseums Engen. Das Ziel des Vereins ist der Museumsbetrieb – und auch, Fahrzeuge mal in Aktion zu zeigen. „Ich habe mir nie ein Fahrzeug als Wertanlage gekauft“, betont der Rechtsanwalt und Berufsbetreuer. Nein, die Autos seien einfach da geblieben, weil man mit ihnen gefahren ist. Sie wurden zu Weggefährten. Diese habe man dann nicht entsorgt, sondern erhalten. Als Beispiel nennt er den Mitsubishi Galant E 10 von 1987. Das ist das frühere Familienfahrzeug der Eltern seiner Frau Cornelia. „Mit 18 Jahren habe ich mir meinen ersten VW Käfer gekauft. Das Geld habe ich mir durch Ferienjobs verdient. Und da ich mich schon immer für Technik interessiert habe, habe ich auch daran geschraubt“, erinnert er sich. Alte Autos seien eine schöne Sache. Noch heute mache er alles selbst an seinen alten Fahrzeugen. Beispielsweise müsse man die Zündung noch selber einstellen. Im Vergleich zu den heutigen Autos sei diese aber einfach zu reparieren. „Es dauert zwar alles länger. Aber es funktioniert“, so Roscher.

Bei den Freunden historischer Motorfahrzeuge Hegau-Bodensee finden Liebhaber von Traktoren, Autos und Motorrädern Gleichgesinnte. Die Vereinsmitglieder kommen aus dem Raum Hegau, Bodensee und Tuttlingen und helfen sich gegenseitig, wie deren Vorsitzender Joachim Petri berichtet: „Jeder weiß was und hilft dem anderen bei Bedarf, so gut er kann, weiter.“ Der Fachmann für Immobilien und Versicherungen nennt als wichtige Aufgabe des Vereins die Freude an und den Erhalt des technischen Kulturguts. Der Verein bestehe aus rund 50 Mitgliedern. „Wir sind eher älter, würden uns aber sehr freuen, wenn wir auch jüngere Menschen für Motorfahrzeuge begeistern könnten“, so Petri. Als Grund für die Liebe zu den alten Fahrzeugen nennt er die alte Technik: „Klappbare Blechdächer für Cabrios gab es auch schon in den 50er-Jahren in Amerika und ein Kurvenlicht gab es früher auch schon“, nennt er zwei Beispiele. Die Formen der alten Autos unterstrichen den Charakter. Heutzutage sähen alle Fabrikate deutlich ähnlicher aus. Auch Nostalgie und die Erinnerungen, die an Fahrzeugen hängen, seien weitere wichtige Gründe. Joachim Petri erklärt: „Die meisten bei uns im Verein haben das Traumfahrzeug ihrer Kindheit gekauft. Sie haben sich damit ein stückweit die gute alte Zeit gerettet – und nehmen schöne Erinnerungen mit in die Zukunft.“ Und nicht zuletzt mache man mit alten Autos auch anderen Leuten eine Freude. Dies sei nicht nur im Pflegeheim zu beobachten. Auch wenn man mit dem Gefährt auf der Straße unterwegs sei, würden die Leute einem hinterher schauen – und nicht selten sei dann ein Lächeln zu sehen.