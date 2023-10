Zeltstangen schleppen, an Planen ziehen, Knoten schnüren – dies sind nur einige der Tätigkeiten, die die Helfer in den vergangenen Tagen schon hinter sich gebracht haben. Und das Stellen des Zeltes ist noch längst nicht alles, was es für ein zünftiges Fest wie dem Wiechser Oktoberfest braucht. „Rund 200 Helfer sind für das Wiechser Oktoberfest im Einsatz“, erklärt Timo Schilling als Mitglied des Vorstandsteams des Musikvereins. Die meisten Helfer kommen aus Wiechs und Uttenhofen, aber auch aus vielen umliegenden Dörfern. Mit seinem Vorstandskollegen Andreas Müller ist Timo Schilling sich einig: „Wir wollen das Oktoberfest vom letzten Jahr toppen.“ Und das, obwohl das Zeltfest auch im Jahr 2022 nach Corona schon richtig gut gelaufen sei. Die Besucher seien wieder in das 394-Einwohner-Dorf an der Schweizer Grenze geströmt, das Zelt sei voll gewesen, die Bands hätten für eine super Stimmung gesorgt. Und ins Festzelt würden immerhin rund zwei- bis dreimal so viele Besucher passen wie es Einwohner in Wiechs gibt.

Für die Kinder gebe es ebenfalls wieder ein besonderes Angebot. Vor dem Zelt befinden sich zwei Marktstände. Am einen Stand gibt es Süßigkeiten wie Magenbrot, Lebkuchenherzen oder gebrannte Mandeln. Am anderen Stand könnten die Kinder Enten angeln und damit tolle Preise gewinnen. Neben den Kindern dürften sich auch wieder die Erwachsenen auf Unterhaltung beim Wiechser Oktoberfest freuen. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 6. Oktober, vom neu gegründeten Jugendorchester „Tausend und ein Ton (TueT)“. Passend zum Fassanstich, den erstmals der neue Tengener Bürgermeister Selcuk Gök vornehmen wird, spielt die Brauereikapelle Fürstenberg auf. Erstmals beim Wiechser Oktoberfest vertreten sind am Samstag die kleine aber feine Blasmusik Die Feierei und danach ist Party mit Blaska. Moderne Blasmusik-Power, Party- und Oktoberfeststimmung, umschreibt Timo Schilling den Samstagabend. Ein Debüt gibt es auch am Sonntagabend mit den Original Schwarzwälder Musikanten. Sie lassen das Fest bei freiem Eintritt ausklingen. Das gesamte Programm ist in der Anzeige (rechts oben) oder auf www.mv-wiechs.de sowie auf Facebook und Instagram zu finden.

Ganz wichtig ist neben der zünftigen Musik auch gutes Essen. Die Gäste können Metzgete nach Bauernart, aber auch vegetarische Speisen im Zelt genießen.

Ortsvorsteherin Gabi Leichenauer bringt ihren Respekt gegenüber den vielen Helfern zum Ausdruck: „Der Musikverein, das Organisationsteam und alle fleißigen Helfer leisten Unglaubliches an der dreitägigen Veranstaltung. Es ist eine gewaltige Aufgabe, Organisation, Logistik und Koordination zu stemmen. Allein der Aufbau des Zeltes dauert zwei Tage. Gäste aus nah und fern können Schlachtplatte, Bier und Blasmusik bei uns genießen.“