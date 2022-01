Noch vor wenigen Wochen setzten sich Betroffene dafür ein, dass in Singener Kitas mehr getestet werden soll. Teilweise nutzte nur ein Viertel der Eltern die freiwillige Möglichkeit, ihr Kind auf Corona zu testen. Seit Montag ist das kein Angebot mehr, sondern Pflicht: „Kinder, die nicht getestet wurden, haben laut Verordnung ein Zutrittsverbot für die Kita“, erklärt Leonie Braun auf Nachfrage. Sie leitet die Abteilung Kindertagesbetreuung der Stadtverwaltung.

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ute Seifried kann sie die Situation noch nicht abschließend einschätzen. Engens Hauptamtsleiter Jochen Hock erklärt: „Aus den Einrichtungen haben wir bisher keine negativen Erfahrungen geschildert bekommen.“ Dass Eltern ihre Kinder nun nicht mehr in die Kita schicken würden, sei ihm nicht bekannt.

Eltern müssen bescheinigen, dass ihr Kind getestet ist

In den städtischen Einrichtungen Singens und Engens sind Eltern gefordert, ihre Kinder vor dem Kita-Besuch zu testen. „Wir haben entschieden, dass die Eltern die Tests durchführen. Der erforderliche Testnachweis wird uns durch eine Eigenbescheinigung der Eltern bestätigt“, sagt Jochen Hock. Leonie Braun erläutert gemeinsam mit Bürgermeisterin Ute Seifried, dass die Eltern eine Bescheinigung mitbringen müssen, auf der sie mit Unterschrift den Test und sein Ergebnis bestätigen.

Das nötige Material zum Testen erhalten die Eltern von den Städten, allein Singen hat zuletzt 50.000 sogenannte Lollitests bestellt. Das soll bis zu den Fasnachtsferien reichen. In den Einrichtungen selbst bieten die Städte keine Tests an.

Keine Ausbruchsgeschehen in den Kitas beobachtet

Mit der Testpflicht soll ein größeres Infektionsgeschehen in Kitas verhindert werden. Doch in Singen und Engen ist die Lage aktuell ruhig, wie die Verantwortlichen mitteilen: „Es gibt wie bereits vor Weihnachten einzelne Fälle, aber kaum Ausbruchsgeschehen mit mehreren Infizierten. Nach wie vor findet die Infektion in den meisten Fällen im häuslichen Umfeld statt“, erklärt Leonie Braun. Das gelte für Kinder ebenso wie für die Mitarbeiter.

Auch Jochen Hock sagt: „Wir haben seit Wiederbeginn der Schulen und Kitas keine größeren Ausbruchsgeschehen.“

Schule startet nach den Ferien mit täglichen Tests

Auch an Schulen sollte nach den Weihnachtsferien verstärkt getestet werden: In der aktuellen ersten Woche täglich, ab nächster Woche dann dreimal pro Woche, teilte das Land vergangene Woche mit. Das laufe problemlos, erklären Bürgermeisterin Seifried und Hauptamtsleiter Jochen Hock. „Es gab an jeder Schule ein paar Kinder, die nach den Weihnachtsferien nicht zurück kamen, weil sie wegen einer Infektion oder als Kontaktperson unter Quarantäne standen“, sagt Seifried. Bisher habe es nur wenige Infektionsmeldungen gegeben.

Bewährt habe sich dann, dass Betroffene nach einem positiven Schnelltest gleich an der Schule noch einen PCR-Lollitest machen. Dann habe die Familie noch am Nachmittag Gewissheit, ob ihr Kind krank ist.