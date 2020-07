Singen vor 1 Stunde

Offene Ohren für Brummi-Fahrer: Nach harten Wochen startet die Aktion „Lenkpause“ wieder

Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Arbeitnehmerseelsorge bieten an der Autobahnraststätte Hegau West und Ost den Frauen und Männern an Lastwagen-Lenkrädern Essen, Getränke und ein offenes Ohr an.