Pflücken ist an diesen Bäumen ausdrücklich erlaubt: Wer im Singener Stadtgebiet oder in den Ortsteilen einen Obstbaum mit einem gelben Band entdeckt, darf sich an ihm bedienen. Denn die Stadtverwaltung hat sich der Initiative Gelbes Band angeschlossen und kennzeichnet Streuobstbäume, bei denen das Ernten erlaubt ist. Mit der Aktion sollen mehr Obstbäume abgeerntet, dadurch mehr Obst verwertet und so der Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt werden, bewerben die Stadtverwaltung Singen und viele weitere Hegau-Gemeinden die Aktion.

Laut der städtischen Pressestelle seien circa 50 Bäume mit einem Gelben Band versehen worden. „Die Anzahl variiert von Jahr zu Jahr, je nach dem wie viel die Bäume tragen“, teilt die Pressestelle mit. Bei der Auswahl spiele auch eine gute Erreichbarkeit – etwa die Nähe zu einem Weg oder dass die Bäume nicht an einem Hang liegen – eine Rolle, sodass die Bäume leicht beerntet werden könnten.

Und welche Früchte gibt es in Singen zu ernten? Äpfel und Birnen sowie Mirabellen. Exoten gebe es indes laut Pressestelle keine. „Es handelt sich meist um alte Streuobstsorten“, heißt es dazu.

Ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz

Warum das so ist? Laut Stadtverwaltung seien die alten Streuobstsorten erprobt, würden aber in der jüngsten Vergangenheit immer seltener werden. Geschmacklich seien sie aber eine Bereicherung und oft auch für Allergiker geeignet. „Mit dem Erhalt der Sortenvielfalt leistet die Stadt Singen einen Beitrag zum Artenschutz, da die Streuobstwiesen wichtige Biotope darstellen“, so die Pressestelle. Das Obst, das nicht geerntet werde, werde laut Stadtverwaltung im bebauten Bereich nach Möglichkeit von den Technischen Diensten entfernt oder den Wildtieren überlassen.

Hier findet man diese Bäume Die Bäume mit gelbem Band stehen im Stadtpark, Etzenfurth, Münchried, Bolzplatz Im Iben, Spielplatz Twielfeld, in Beuren am Spielplatz Haasenäcker, in Bohlingen auf dem Spielplatz Auf der Kellerbreiten, in Friedingen an der Schule, in Hausen an der Obstwiese Zur Sulz, auf dem Spielplatz Joseph-König Straße sowie in Schlatt am Ende des Kapellenwegs.

Aber auch wenn geerntet werden darf, sind auch beim Gelben Band einige Regeln zu beachten: Die Grundstücke dürfen nicht befahren werden, die Bäume müssen pfleglich behandelt werden (keine Äste abreißen oder abschneiden), die Ernte erfolgt vom Boden aus (keine Leitern aus Verkehrssicherheitsgründen). Erlaubt ist das Ernten mit der Hand oder mittels sogenannter Obstpflücker und natürlich das Auflesen des Fallobstes.

Jeder kann mitmachen

Auch private Obstbaumbesitzer, die keine Zeit zum Ernten oder zu viel Früchte haben, können sich gerne an der Initiative Gelbes Band beteiligen. Bei den Ortsverwaltungen und im Rathaus an der Pforte sind diese gelben Markierbänder aus Papier kostenlos erhältlich.