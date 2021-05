Etwa 3000 Arbeitsplätze bietet der Einzelhandel in der Stadt. Doch die Unternehmen haben viele Herausforderungen zu verkraften. Ein Blick aufs Cano, auf die Hegaustraße und auf viele kleine Wünsche für die Zukunft.

An die 3000 Arbeitsplätze bietet der Handel in Singen nach Angaben des Standortmarketingvereins Singen aktiv – eine Größe, die nicht zu vernachlässigen ist. Und die Einzelhändler mussten in der jüngsten Zeit einige Umwälzungen ertragen: