Ein 50 Jahre alter Mann war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Singen unterwegs. Das Besondere: Trotz der niedrigen Temperaturen war er splitternackt, wie die Polizei mitteilt. Eine Streife entdeckte den Mann, der nur mit einer blonden Perücke bekleidet versuchte, sich hinter einem Baum zu verstecken. Eine Kontrolle war auch unbekleidet möglich: In der Nähe stand das Auto des Mannes, das unweit vor einem Modehaus geparkt war. Dort hätten die Beamten dann die Personalien feststellen können.

Exhibitionist oder verlorene Wette?

Ein möglicherweise exhibitionistisches Auftreten verneinte der Mann laut Polizeiangaben, obwohl er mit erigiertem Glied angetroffen wurde. Er gab an, dass lediglich die Begleichung einer Wette der Grund für sein Auftreten sei. Dennoch muss der aus der Schweiz stammende Nacktspaziergänger nun mit einem Bußgeld rechnen. Denn die Belästigung der Allgemeinheit ist eine Ordnungswidrigkeit, wie Polizeisprecher Uwe Vincon auf Nachfrage erklärt.