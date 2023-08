Aufgrund eines beim Transport nicht ausreichend gesicherten und vom Laster gerutschten Baucontainers sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall am Pfaffenhäule in Singen laut Polizei rund 13.000 Euro Schaden entstanden.

Morgens gegen 7.30 Uhr habe ein 41-jähriger Kranservice-Mitarbeiter einen Baucontainer von einem Firmengelände zum nächsten transportiert. Aufgrund des kurzen Weges habe er aber den Container nicht ordnungsgemäß gesichert, so dass dieser in einer Kurve vom Sattelauflieger rutschte und auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW gefallen sei.

Das Auto wurde durch die Wucht auf einen davorstehenden Ford geschoben. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro, am Ford auf rund 3000 Euro. Der mehrere Tonnen schwere Baucontainer blieb laut Polizei unbeschädigt.