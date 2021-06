Eine jahrhunderte-alte Ruine und modernste Technologien treffen in der jüngst von den Hohentwiel-Besitzern der Staatlichen Schlösser- und Gartenverwaltung (SSG) als Weltneuheit und Leuchtturmprojekt vorgestellten dreidimensionalen Video-Applikation „App 3D Monumente“ zusammen. Für SÜDKURIER-Leser Jürgen Glunz war der Tageszeitungsbericht über die Lobeshymnen des SSG-Geschäftsführers Michael Hörrmann Grund genug, ein altes Thema auf die Tagesordnung zu heben, nachdem er die App gestestet hat. „Ja, das Ergebnis ist sehr interessant und gelungen“, schreibt Glunz in einem Brief an Hörrmann, der dem SÜDKURIER vorliegt. Da sei es wohl nach dem Motto „Etwas Gutes hat auch seinen Preis“ gegangen. Als Singener würden ihn aber auch andere Fragen umtreiben: Warum beispielsweise nicht ein paar Euro für eine Webcam auf dem Kirchturm der Hohentwiel-Festung übrig seien: „Und wenn wir schon beim Licht sind, vielleicht wären ja auch noch ein paar Euro übrig für eine dezente Beleuchtung der Festungsruine?“, so Glunz in seinem Brief an Hörrmann.

Dessen Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen: „Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Hohentwiel“, so die Anrede an die Adresse in Singen. In der Sache gibt es aber wenig Positives: Eine Webcam am Hohentwiel zu installieren, sei eine Überlegung, die der Verein der Freunde des Hohentwiels seit mehreren Jahren herantrage. „Jedes Mal bekräftigen wir unsere Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen, sofern der Verein die Kosten für Installation, Wartung und die Verantwortung für den Betrieb übernimmt“, erklärt der SSG-Chef, nach dessen Ansicht in einem derartigen Projekt kein so hohes kulturtouristisches Potential stecke, dass es verantwortbar wäre, dafür öffentliche Mittel einzusetzen. Eine Beleuchtung am Hohentwiel sei indes keine Frage der verfügbaren Mittel: „Unserer Meinung nach ist seit Inkrafttreten des neuen Insektenschutzgesetzes eine solches Projekt nicht mehr genehmigungsfähig“, so Hörrmann.

Beleuchtet werden soll hingegen weiterhin die reiche Historie des Hausbergs, zumal die Ruine der ehemaligen württembergischen Landesfestung zu den beeindruckendsten Festungsanlagen Südwestdeutschlands gehöre, wie in einer neu erschienene Publikation der SSG unter dem Titel „Festung Hohentwiel. Wehrbaukunst und Festungsalltag am Beispiel einer württembergischen Landesfestung“ erläutert wird. Am Donnerstag, 8. Juli, will Hörrmann das Werk zur Baugeschichte der Anlage gemeinsam mit Projektleiterin Carla Mueller und den Autoren Roland Kessinger und Jörg Wöllper persönlich in Singen vorstellen. Es ist im Rahmen einer mehrjährigen von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg geförderten Forschungsarbeit entstanden. Auch App-Ersteller Julian Hanschke soll zum Termin anwesend sein, wie die Pressestelle der SSG ankündigt.