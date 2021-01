Ein Einsatz von Rettungsdienst und Polizei am in der Singener Hauptstraße hat am Nachmittag für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Rathauses, die Fahrbahn in Richtung Norden war für den Einsatz an der stark befahrenen Straße eine Dreiviertelstunde lang gesperrt. Allerdings handelte es sich nicht um einen Verkehrsunfall, sondern um einen medizinischen Notfall, so Informationen aus dem Führungs- und Lagezentrum (FLZ) des Polizeipräsidiums Konstanz. Die betroffene Person sei vor Ort behandelt worden, heißt es weiter. Die Polizisten seien dabei gewesen, um die Straße für die Behandlung zu sperren. Der Alarm sei bei der Polizei gegen 16 Uhr eingegangen, gegen 16.45 Uhr sei die Straße wieder frei gewesen, so das FLZ.