Tragischer Unfall am Abend in der Nordstadt: Ein sechs Jahre alter Junge und ein Auto waren am Donnerstagabend in einen Unfall verwickelt. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Dies gab das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz (FLZ) am Donnerstagabend bekannt. Die näheren Umstände des Unfalls, der kurz vor 19 Uhr geschah, seien noch unklar, heißt es beim FLZ weiter. Der Junge sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Straßenabschnitt an der Hohenhewenstraße, in dem das Unglück passierte, wurde von Polizisten für die Rettung und für Ermittlungen abgesperrt.