von Anina Kemmerling

Weil eine Frau einen negativen Kommentar über eine Familienanwältin im Internet veröffentlicht hatte, muss sie sich nun vor dem Singener Amtsgericht verantworten. Doch wie war es so weit gekommen?

Die 60-jährige Rentnerin sei aufgrund ihrer privaten Umstände in Berührung mit der Konstanzer Rechtsanwältin gekommen und schien mit ihrer Arbeit gänzlich unzufrieden. Ihr Problem mit der Juristin äußerte sie öffentlich in einem Onlineforum. Als die betroffene Anwältin das mitbekam, erstattete sie Anzeige gegen die Frau. Weil diese das nicht hinnehmen wollte, landete der Fall vor Gericht.

Ein Kommentar ist schnell geschrieben

Laut Anklage habe sich die Rentnerin wie folgt geäußert: Die Familienanwältin sei unzuverlässig und würde Lügen an das Gericht weitergeben. Sie würde jede Anklage unterschreiben, um Geld zu bekommen und habe die Kinder nicht im Blick. Der Frau gehe es nur ums Geld.

Das habe die Beschuldigte in Reaktion auf den lobenden Beitrag eines Journalisten in dem Forum geschrieben. Außerdem beteuerte die 60-Jährige bei der Verhandlung, dass all ihre Behauptungen von der Anwaltskammer bestätigt worden seien und auch diese die Rechtsanwältin als bedrohlich und eine Schande für die Branche ansehe.

Spannungsfeld zwischen Meinungsäußerung und dem Schutz der Persönlichkeit

In Deutschland gilt das Recht der freien Meinungsäußerung, das ist im Grundgesetz festgehalten. Das zählt sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt. Allerdings ist der Schutz der persönlichen Ehre ebenfalls als Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz verankert.

Rielasingen-Worblingen 55-Jähriger Brandstifter erhält eine Bewährungsstrafe Das könnte Sie auch interessieren

Demnach ist es strafbar, unwahre Tatsachen zu behaupten und zu verbreiten. Werden unwahre Behauptungen öffentlich gemacht, muss der Verfasser mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Strafrechtlich verfolgt werden solche Äußerungen als Verleumdung, üble Nachrede oder Beleidigung. Dessen war sich die Angeklagte wohl nicht bewusst.

Erklärversuche scheitern

Diese erschien mit einem prall gefüllten Ordner mit Dokumenten vor dem Amtsgericht in Singen. Es wirkte wie ein unbeholfener Versuch, ihre Behauptungen mit Beweisen zu unterlegen und so den Verdacht der üblen Nachrede von sich zu weisen.

Doch die 60-Jährige konnte nicht nachweisen, dass die Konstanzer Anwaltskammer der Informationsgeber ihrer Behauptungen ist. Sie kam ins Stottern: „Da muss ich mich wohl vertan haben. Vielleicht habe ich ein wenig über das Ziel hinausgeschossen“, so die Beschuldigte.

Saftige Strafe für den Kommentar

Noch bevor die geschädigte Anwältin ihre Sicht der Dinge schildern konnte, fand die Verhandlung ein Ende. Denn nach einer kurzen Unterbrechung entschlossen sich die Rentnerin und deren Verteidiger dazu, den Einspruch zurückzunehmen.

„Es wird meiner Mandantin eine Lehre gewesen sein“, so der Rechtsanwalt. Für die Verletzung des Persönlichkeitsrechts muss die 60-Jährige eine Strafe von 2400 Euro zahlen.