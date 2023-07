Singen vor 4 Stunden

Noch mehr Betreuungslücken? Warum mehr Schließtage in Kitas sogar helfen sollen

Zuletzt wurde der Vorschlag abgelehnt, jetzt kommt er erneut auf den Tisch: Die Stadt Singen will künftig 32 statt 30 Schließtage in den Kitas. Was nun auf Eltern zukommt und warum.