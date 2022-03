von Saskia Biehler

Für einige SÜDKURIER-Leser gab es die Gelegenheit, das neue Färbestück schon vor der Premiere zu erleben. Dabei wurde die Generalprobe zu einem Ereignis der ungewohnten Art. Das machte sich bereits bei den Begrüßungsworten deutlich: „Heute dürfen Sie auf keinen Fall klatschen, das bringt Unglück“, warnt Färbe-Chefin Cornelia Hentschel zu Beginn der Vorstellung.

Immerhin handelte es sich um die Generalprobe des neuen Stücks „Die Niere“ – und Theater-Erfahrene wissen, dass Applaus vor der Premiere kein Glück bringt. Drei SÜDKURIER-Leser durften sich die Vorpremiere im Kneipentheater ausnahmsweise ansehen, da sie bei einer Verlosungsaktion von SÜDKURIER und Färbe-Theater je zwei Tickets gewonnen hatten. Eine Selbstverständlichkeit ist das also nicht.

Zum Stück Gespielt wird „Die Niere“ bis mindestens Ende März, von Mittwoch bis Samstag jeweils um 20.30 Uhr. Eine Matinée-Vorstellung gibt es am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr, das Catering-Team ist im Theaterrestaurant ab 18.30 Uhr da. Reservierung bei der Färbe, Telefon (07731) 646 46,oder per E-Mail an: diefaerbe@t-online.de. Mehr Infos unter: www.die-faerbe.de

Eine ungewohnte Situation

Insbesondere in dieser letzten Probe vor der eigentlichen Prämiere sind die Schauspieler noch einmal ganz besonders abergläubisch. Ein wenig ungläubig erlebte auch das handverlesene Publikum die Situation: „Es war sehr ungewohnt, nicht klatschen zu dürfen, aber auch, dass das restliche Publikum fehlt“, schildert Hans-Peter Kirchmann aus Engen seine Eindrücke.

Zusammen mit seiner Frau geht er regelmäßig in das Färbe-Theater. „Die Stücke sind toll und wir kommen immer wieder gerne“, sagt er. Deshalb habe er auch an der Verlosung teilgenommen, und hat prompt zwei der wenigen Karten ergattert.

So hatte er nun Gelegenheit als einer der ersten die neue Vorführung zu Gesicht zu bekommen. Auch diese hat es ihm angetan: „Die Geschichte ist erfrischend und aus dem Leben gegriffen. Das und die Atmosphäre haben mich sehr begeistert.“

Ein tolles Ambiente

Auch die Volkertshausenerin Petra Reichenbach musste sich mit dem Klatschen sehr zurückhalten. „Es war total schön. Das Ambiente war ein ganz besonderes“, schwärmt sie. Zur Verstärkung hat sie ihre Freundin Britta Binder mitgenommen.

Diese spielt selbst Theater und fieberte deswegen mit der Schauspieltruppe umso mehr mit: „Auch wenn es jetzt nur wenige Zuschauer waren, ist das etwas anderes als vor leeren Rängen zu spielen. Man weiß nie so genau, wann das Publikum lacht“, berichtet sie.

Begeistert von der schauspielerischen Leistung

Die Singenerin Beatrix Gabele hatte ebenfalls viel Freude an ihrem Gewinn: „Das Thema des Stücks ist sehr vielschichtig. Das regt zum Nachdenken an und ist nicht nur unterhaltsam.“ Beeindruckt hat sie außerdem die schauspielerische Leistung der einzelnen Ensemblemitglieder: „Alle haben grandios gespielt. Besonders von Milena Weber bin ich mal wieder fasziniert gewesen. Sie spielt so kontrastreich.“

Ihre Begleiterin Esther Harasko kann dem nur beipflichten. „Die Schauspieler waren fantastisch. Auch die minimalistische Inszenierung des kleinen Theaters war genau richtig“, sagt sie. Es scheint so, als dürften sich viele Zuschauer auf ein tolles Erlebnis freuen.