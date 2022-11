von Andreas Hühner

Ein Mann attackiert eine ältere Dame im Singener Cano-Einkaufszentrum, ein anderer versucht am Krankenhaus Autos anzuzünden und wird beobachtet. Aber wie verhält man sich als Augenzeuge richtig? Das war das Thema beim mittlerweile elften Tag der Zivilcourage in Singen.

Tagsüber fanden Workshops und Vorträge statt, um für dieses Thema zu sensibilisieren. „Zivilcourage bedeutet zum Beispiel, auf seine innere Stimme zu hören, wenn etwas passiert, das nicht in Ordnung ist“, erklärt Marcel DaRin von der städtischen Kriminalprävention. Dann den Mut zu haben, einzugreifen und für Hilfe zu sorgen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, das sei Zivilcourage: „Aktiv werden statt gleichgültig weiter zu gehen.“

Das sind die Helden von Singen

Menschen, die das beherzigt haben, wurden am Abend im Kulturzentrum Gems mit dem Zivilcouragepreise der Stadt ausgezeichnet. Einen Preis erhielt Anja Litzinger, die in ihrer Mittagspause bemerkte, dass ein junger Mann am Singener Krankenhaus parkende Autos in Brand setzen wollte. Sie machte sich bemerkbar und zwang den Täter somit zur Flucht. Dank einer guten Personenbeschreibung wurde der Mann schnell gefasst.

Einen weiteren Preis erhielt Berenice Quezada Barreto, die zur Verleihung nicht dabei sein konnte. Sie hat bei der Attacke auf eine ältere Dame im Cano ohne zu zögern eingegriffen, die Frau aus dem Gefahrenbereich geführt, geistesgegenwärtig Fotos gemacht und die Polizei alarmiert, sodass der aggressive Mann noch am selben Tag gefasst wurde.

Weitere Preisträger waren die beiden Brüder Ali und Reza Sabetzadeh und ihr Freund Omit Pirmohammadi, die am Singener Schlosspark beobachteten, wie ein junger Mann einer älteren Dame eine Handtasche entriss. Sie stellten den Täter, brachten ihn zu Boden und übergaben ihn unverletzt den Polizeibeamten.

Sonderpreis für Mädchentanzwerkstatt

Auch einen Preis erhielt die Mädchentanzwerkstatt „Fair und Cool“. Sie ist Teil des sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrums „Haus am Mühlebach“. Dort wird traumapädagogische Gruppenarbeit geleistet, die die Mädchen mit Musik und Tanz mit ihren belastenden Erfahrungen besser umgehen lässt.

„Fair und Cool“ habe weit über die Region hinaus mehr als 40 Tanzaktionen umgesetzt, unter anderem auch fürs Fernsehen, hieß es bei der Preisverleihung. Die jungen Mädchen setzen dabei ganz bewusst ein Zeichen gegen Gewalt, die sie auch selber erlebt haben. Die Tanzwerkstatt wird geleitet von Marita Rhiem, Sarah Stickel, Julia Vanessa Brack und Bianka Neußer.

Marcel DaRin und Ute Seifried als Laudatoren

Die Schirmherren der Veranstaltung, der bekannte Fernsehanwalt Ingo Lenßen und Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler, waren zur Preisverleihung leider terminlich verhindert. Bürgermeisterin Ute Seifried und Marcel Da Rin von der Singener Kriminal-Prävention (SKP) hielten übergaben als Laudatoren die Auszeichnungen an die diesjährigen Preisträger, bevor Kabarettist Abdelkarim die Bühne der Gems betrat.

Ein Bündnis als Veranstalter Der Zivilcourage-Preis ist kein Produkt einzelner, sondern aller Kooperationspartner des Bündnis unterm Hohentwiel, das sich für Menschenrechte und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einsetzt und das Thema Zivilcourage in das öffentliche Bewusstsein transportieren möchte. Ansprechpartner für das gesamte Bündnis ist Marcel DaRin von der Singener Kriminalprävention. (ah)

Längst hat es Tradition, einen namhaften Kabarettisten einzuladen. Abdelkarim, weithin bekannt durch satirische Fernsehsendungen wie die Heute-Show oder „Die Anstalt“, macht Migration zum Thema: „Wenn ich im Zug meine Fahrkarte verloren habe, bin ich gerne mal ein Flüchtling“, scherzt er und bezeichnet sich als „Marokkaner Ihres Vertrauens“. Sein Motto lautet: „Warum kleine Ziele, wenn man auch an großen scheitern kann?“

Comedian Abdelkarim verstand es vorzüglich sozialkritische Themen dem Publikum auf humorvolle Weise nahe zu bringen. | Bild: Andreas Hühner

Von Scheitern kann an diesem Abend allerdings keine Rede sein, das Publikum war hellauf begeistert von seinen Anekdoten und klatschte heftig Beifall – nicht zuletzt zum Finale seines Auftritts, zu dem er daran erinnerte, dass man mehr miteinander als übereinander reden sollte. „Es geht auch darum, wie wir miteinander umgehen, wenn wir mal nicht die gleiche Meinung haben“, lautete sein Rat an das Publikum.