Eine ganze Latte von Herausforderungen und dazu noch eine nicht ganz einfache derzeitige Lage: Darauf hat Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler die Menschen in seiner Neujahrsansprache eingeschworen. Diese wurde auch in diesem Jahr wieder per Video verbreitet und ist auf der städtischen Internetseite abrufbar. Der Neujahrsempfang, bei dem Häusler traditionell seine Ansprache hält, konnte wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden. Unter den Herausforderungen zählt das Stadtoberhaupt in seiner Rede unter anderem die angestrebte Klimaneutralität der Stadt bis 2035, die Zukunft des Klinikverbunds, den Neubau der Scheffelhalle, Sanierung und Erweiterung des Hallenbads und die Schaffung von Wohnraum für alle auf – nicht zu vergessen die Entwicklung der Ortsteile.

Viele Weichen dazu würden mit den Beratungen für den Haushalt 2022 gestellt, so Häusler. Nach jetzigem Stand müsse man in den nächsten Jahren keine neuen Schulden aufnehmen, könne sogar Kredite in Höhe von etwa zehn Millionen Euro zurückzahlen. Dies sei nur durch die vielfältige und erfolgreiche Wirtschaft in der Stadt möglich. Auch dem Thema Mobilität widmete Häusler Aufmerksamkeit. Im Frühjahr würden die vom Gemeinderat beschlossenen zwei neuen Radstraßen in Betrieb genommen, kündigte er an. Das 365-Euro-Jahresticket gebe es im Stadtbus schon. Und die Vorbereitung für die Neuausschreibung des Stadtbusses für die Zeit ab 2026 laufe – mit einem dichteren Takt in die Ortsteile als Ziel.

Doch auch um die sogenannten Montagsspaziergänge geht es in der Ansprache. Häusler betont erneut, dass es „gut, richtig und wichtig“ sei, dass das Recht auf Demonstration im Grundgesetz festgeschrieben ist. Dort ist aber auch festgeschrieben, dass dieses Recht durch Gesetz beschränkt werden kann. Häusler: „Es gibt halt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“ Gemeint ist, dass eine Versammlung nach dem Versammlungsgesetz spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde anzumelden ist. Und dass eine Person benannt werden muss, die dafür verantwortlich zeichnet.

„Diese Pflicht steht in keiner Weise dem Recht auf Demonstration entgegen“, sagt Häusler. Seit Jahrzehnten habe es in Singen Demonstrationen gegeben, die ordnungsgemäß angemeldet worden seien, so der OB weiter. Bei den sogenannten Montagsspaziergängen gebe es Personen, die sich aktiv einsetzen: „Warum diese allerdings die Demonstrationen nicht anmelden können oder wollen, kann ich Ihnen nicht beantworten.“ Er weist auch auf die Sicherheit der Teilnehmer hin. Wenn sich Autofahrer gefährlich ihren Weg durch die Menschenmenge bahnen, würde einem kurz der Atem stocken. Und: er sei sich sicher, dass die Gesellschaft stark genug sei, die Corona-Pandemie hinter sich zu lassen.