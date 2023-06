Sonntag, 11. Juni

Fährt man von der B 314 in Richtung Schlatt am Randen kann man von weitem schon das neue Gebäude mit Flachdach am Ortseingang sehen. Die roten Flächen auf der ansonsten grauen Fassade lassen vermuten, dass es sich hierbei um ein Gebäude für die Feuerwehr handeln muss. Diese Vermutung bestätigt sich, als man beim Näherkommen die 112 auf der Fassade erkennt. Vor wenigen Tagen ist die Wehr von der Feuerwehrgarage im Ortszentrum in das neue Gebäude am Ortseingang gezogen. Mit dem ersten Feuerwehrbedarfsplan im Jahre 2011 unter dem damaligen Bürgermeister Franz Moser hatte der Hilzinger Gemeinderat beschlossen, die Feuerwehrabteilungen in den Ortsteilen zu erhalten. Dieser Beschluss hatte allerdings größere Investitionen in Fahrzeuge und Gerätehäuser zur Folge. Die Räumlichkeiten entsprachen nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften. Während in Duchtlingen, Weiterdingen und Binningen Um- und Anbauten an den bisherigen Feuerwehrgerätehäusern durchgeführt werden konnten und die Abteilung Riedheim ins neue Feuerwehrgerätehaus nach Hilzingen umzog, war in Schlatt nur ein Neubau möglich. An- beziehungsweise umbauen konnte man bei der bisherigen Feuerwehrgarage nicht. Dort war man seit 2004 in Miete. Die Garage war angebaut an das ehemalige Rathaus und mit dessen Verkauf an Private wurde auch die Feuerwehrgarage verkauft. „Die Garage war größtenteils in Eigenleistung von den Schlatter Wehrmännern 1985/1986 mit 1075 Arbeitsstunden errichtet worden,“ erinnerte sich der damaligen Kommandant Manfred Geiger. Mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes wurde dann 2018 für Schlatt ein Neubau beschlossen. Kopfzerbrechen bereitete der Standort. Um die Kosten für einen Grunderwerb zu sparen, wurde erwogen, das neue Gerätehaus neben die Alpenblickhalle ans Ortsende Richtung Thayngen zu stellen. Doch vieles sprach für den jetzigen näher an Binningen gelegenen Standort. „Wir mussten berücksichtigen, dass Schlatt mit Binningen den Ausrückebereich 3 bildet. Hier rücken die Wehren näher zusammen,“ bekräftigte Gesamtwehrkommandant Jean-Pierre Müller die Entscheidung. Am 9. Mai 2022 wurde der Spatenstich für das für die Schlatter Wehr wegweisende Projekt vorgenommen und jetzt konnte die Wehr einziehen. „Wäre der Winter nicht so lange gewesen, wären wir schon vor vier Wochen fertig gewesen“, äußerte Architekt Joachim Binder aus Volkertshausen. Ausreichend Platz in dem neuen Feuerwehrgerätehaus hat nun auch das TSF-W, welches als Ersatz für das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF im Jahre 2018 bestellt und im April 2020 ausgeliefert wurde. Die Einschränkungen des Probebetriebes durch Corona ermöglichten einen Einsatz erst ab September 2020. „Das Einstellen des Fahrzeuges in die alte Feuerwehrgarage war aufgrund seiner Größe eine Herausforderung und für die Wehrmänner das Ankleiden daneben nicht möglich,“ weiß Abteilungskommandant Peter Jäckle zu berichten. Das TSF-W soll nun, auch wenn es schon mehrfach im Einsatz war, zusammen mit dem neuen Feuerwehrhaus gesegnet werden. Und sowas gab es bei der Schlatter Wehr schon einmal. Auch im Dezember 1986 wurde die oben erwähnte Feuerwehrgarage zusammen mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug eingeweiht und übergeben. Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus am Ortseingang befinden sich nun an allen drei Ortseingängen kommunale Einrichtungen.