Nach drei Jahren, in denen die Singener Maler ihre Werke in der Stadtgalerie unter freiem Himmel präsentierten, hat Oberbürgermeister Bernd Häusler die traditionelle Jahresausstellung nun im Bürgersaal eröffnet. „Es ist wieder möglich, Kunst und Kultur den Menschen auch im Rathaus nahebringen“, so Häusler.

Singener Maler prägen die Stadt

Er hob hervor, dass die Singener Maler das Kunstgeschehen in der Stadt seit über 70 Jahren mitgeprägt haben. Titel der aktuellen Ausstellung der Singener Maler und ihrer Gäste ist „Neues aus den Ateliers“. Zu sehen sind wieder Malerei, Zeichnungen und Skulpturen, ihre Arbeiten stellten die Teilnehmer den zahlreichen Gästen selbst vor. Joachim Böhm, bekannt für seine humorvollen Karikaturen, meinte: „Meine Federzeichnungen erklären sich von selbst, mein Prinzip ist das Weglassen.“

Die rund 20 Zentimeter hohen Bronze-Skulpturen der Bildhauerin Vera Floetemeyer-Löbe sprechen durch die Titel „Meerjungfrau“ und „Hockender“ für sich selbst, Monika Murzin bringt zum Thema Landschaft immer wieder neue Motive auf die Leinwand. Susanne Sterk regt mit ihren Portraits zum Nachdenken an, Barbara Baumgart möchte mit ihren unfertig scheinenden Bildern von Menschen und Pflanzen unsere Sehweise ansprechen. Nora Löbe experimentiert mit Farben und bringt Blautöne zusammen mit Schwarz zum Leuchten.

Unterschiedliche Stile, Materialien und Themen

Dalya Taffet verwendet als Leinwand alte Verpackungsschachteln, die sie auf einem Bildträger anordnet. Alexander Weinmanns Holzstelen tragen Ritzungen und Verletzungen, sie stehen als Symbol unserer Zeit. Auch die Gastkünstler Detlev Eilhardt, Romana Glunk, Kolibri, Ursula Knapp und Katja Scheffer widmen sich ganz unterschiedlichen Themen. Ihre Arbeiten sind an Stellwänden in den Foyers ausgestellt. Mit Siegfried Zielke am Klavier bot die Eröffnung auch musikalisch einen abwechslungsreichen Abend.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr, Wochenende 11 bis 17 Uhr. Finissage: 17. September, 17 bis 24 Uhr.