Wie können wir Produkte unverpackt einkaufen und damit Plastik- und Verpackungsmüll vermeiden? Diese Frage kam im Sommer 2018 bei einem Treffen im Freundeskreis von Ute Schürmann auf. Da es keinen Sinn macht, zum nächstgelegenen Unverpackt-Laden nach Konstanz zu fahren, ergriff die Gruppe selbst die Initiative: Eine Genossenschaft wurde gegründet und knapp zwei Jahre später konnte der „UNVP herzlich unverpackt“ Laden in Singen eröffnet werden.

Wie richtig die Entscheidung war, zeigte sich bei der Eröffnung am Herz-Jesu-Platz. Zahlreiche Kunden warteten vor dem Geschäft auf Einlass. „Wir freuen uns, dass es nach knapp zwei Jahren losgeht“, hatten Ute Schürmann und das Team auf diesen Tag sehnlich gewartet. Damit nimmt die große Idee Gestalt an, zum Schutz der Umwelt Waren unverpackt und ohne Müll zu produzieren, zu verkaufen. Das bedeutet, die Kunden füllen selbst Lebensmittel in Gefäße wie Dosen, Gläser oder Stoffsäckchen ab, die sie von zuhause mitbringen oder im Laden erwerben können.

Überzeugt von der Idee, hatte die Gruppe schnell Mitstreiter gefunden. Schon bald nach der Gründungsversammlung kamen weitere dazu, heute zählt die Genossenschaft 100 Mitglieder. Als Platz für den Laden hatte sich der Herz-Jesu-Platz angeboten, da das Siedlungswerk Stuttgart dort neue Häuser baute. Das sei ein Vorteil gewesen, sagt Vorstandsvorsitzende Ute Schürmann: „Wir konnten bei der Ausstattung der Räume mitentscheiden und so haben wir auch dabei an Nachhaltigkeit gedacht.“ Die Wände zeigen Sichtbeton, der Fußboden des 67 Quadratmeter großen Ladens wurde mit Linoleum ausgelegt. Die gebrauchte Küche ist ein Erbstück und Teile der Einrichtung wurden aus anderen Beständen übernommen.

Das Herzstück des Ladens aber sind die 42 Glasbehälter für Trockenprodukte wie Reis, Körner und Nüsse, dazu stehen Gastrobehälter zum Ausschöpfen von Nudeln bereit. Ergänzt wird die Produktpalette mit Körperpflege- und Haushaltsreinigungsmitteln und praktisch-nützlichen Haushaltshelfern. Nachhaltigkeit beinhaltet auch das Thema Wiederverwendung. So werden von Mitgliedern Einkaufstaschen und Beutel zum Einfüllen von Lebensmitteln aus alten Hemden und Laken selbst genäht.

Schon bei der Eröffnung erntete das Team großes Lob für die tolle Umsetzung der Idee. Eine Kundin meinte: „Ihr habt so viel Initiative reingesteckt und das Einkaufen zu einem Erlebnis gemacht.“

Geöffnet hat der „UNVP herzlich unverpackt“ Laden am Herz-Jesu-Platz 3 jeden Dienstag 8 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr.

„Wir konnten bei der Ausstattung der Räume mitentscheiden und so haben wir auch dabei an Nachhaltigkeit gedacht.“

Ute Schürmann, Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft