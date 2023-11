Einen Wechsel am Steuer der Kfz-Ausbildungswerkstatt an der Bildungsakademie Singen meldet die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung: Jonas Münch löst Markus Maurer als Lehrmeister in der Aus- und Weiterbildung im Kfz-Handwerk ab. „Der Singener Kraftfahrzeugtechnikermeister kommt von einer großen Automobilhandelsgruppe“, schreibt Anja d‘Oleire-Oltmanns in der Mitteilung der Handwerkskammer Konstanz.

„Ich arbeite gerne mit Auszubildenden. Hier in der Bildungsakademie habe ich bereits Azubis im 1. und 2. Lehrjahr betreut. Außerdem ist die Ausstattung sehr gut. Wir sind auf dem neuesten Stand“, wird Münch in der Mitteilung zitiert.

Weiterentwicklung durch Weiterbildung: Rund 20 Fahrzeuge stehen den Auszubildenden vor Ort zur Verfügung – vom Oldtimer bis zum modernen Hochvoltauto. Zusätzlich gibt es in der Kfz-Werkstatt viele Testgeräte zur Diagnose. „Ohne ‚Tester‘ geht heute gar nichts mehr. Wir müssen schon fast IT-Spezialist sein, um die Autos reparieren zu können“, erzählt Münch.

Branche befindet sich im Wandel

Auch die aktuellen Entwicklungen rund um autonomes Fahren und Hochvolttechnik haben es dem neuen Lehrmeister angetan. Da die Bildungsakademie Singen einen thematischen Schwerpunkt im Kfz-Bereich hat, wird er zusätzlich in den Weiterbildungskursen im Haus eingesetzt werden.

Zu den Schulungsthemen in der Bildungsakademie zählt auch der Umweltaspekt: Laufend finden Kurse zum Thema Abgasuntersuchung bei Kraftfahrzeugen oder Krafträdern statt.

Persönliche Weiterbildung ist für Münch dabei essenziell: „Als Kfz-Meister kann man heutzutage nicht mehr auf dem alten Stand bleiben. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir selbst brauchen Schulungen, und die Informationen, die wir bekommen, geben wir natürlich an die Auszubildenden weiter“, erklärt der neue Chef in der Ausbildungswerkstatt.

