Singen vor 4 Stunden

Neue Wache für Singener Feuerwehr: Von wo die Einsatzkräfte künftig noch ausrücken werden

In nicht öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat die Weichen für die Zukunft der Feuerwehr in Singen teilweise gesetzt. Auf der anderen Seite der Bahnlinie sollen die Einsatzfahrzeuge in Zukunft stehen und diese Pläne werden mit der jetzigen Wache in der Hauptstraße verfolgt