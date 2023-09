Singen vor 40 Minuten

Neuer Mieter für Sport Schweizer in Sicht: Stadt will Tourist-Info verlagern

Am bisherigen Standort der Tourist-Information in der Marktpassage gab es schon früher Kritik. Nun soll alles schöner, größer und besser werden. Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 19. September.