Erst wurde sie verschoben, dann abgesagt: Die Mitgliederversammlung von Singen aktiv stand in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Dabei wäre es in diesem Jahr besonders interessant gewesen, sich mit den Mitgliedern aus allen Singener Branchen auszutauschen: „Ein Schwerpunkt hätte das laufende Jahr sein sollen, weil es alle vor ganz andere und besondere Herausforderungen gestellt hat“, sagt Geschäftsführerin Claudia Kessler-Franzen. Ständig seien sie gefordert gewesen, die meist nachts veröffentlichten Corona-Verordnungen für ihre Mitglieder verständlich zusammenzufassen.

106 Informationsschreiben hätten sie rausgeschickt, um offene Fragen zu beantworten und beispielsweise das Beantragen von Soforthilfe so einfach wie möglich zu machen. „Für einen Mittelständler ist es ein großes Problem, bei der Flut von Regelungen und Informationen zu sehen, was ihn betrifft“, erklärt Vorstandsvorsitzender Gerd Springe. Dass sie so rasch informieren konnten, sei nur wegen ihres guten Netzwerks möglich gewesen.

Dreimal investieren: Bewegter Sommer, Sterne und SFZ

Den Kopf hängen lassen wollen Claudia Kessler-Franzen und Gerd Springe in der Corona-Situation nicht. Sie setzen auf ein Drei-Punkte-Programm für einen Blick nach vorne: „Wir wollen positiv ins nächste Jahr gehen, wohlwissend dass es ein anstrengendes Jahr wird“, sagt Kessler-Franzen. Deshalb investiert der Standortmarketing-Verein in neue Weihnachtsbeleuchtung für die Hegaustraße und in das Schülerforschungszentrum.

Der dritte Punkt war der „bewegte Sommer“: In den Sommerferien sorgten Künstler für Unterhaltung in der Fußgängerzone, ob musikalisch oder bunt auf Stelzen laufend. „Für uns musste irgendwas stattfinden, die Leute wollen auch wieder was Anderes hören und sehen“, sagt Claudia Kessler-Franzen.

Ab 1. Advent: 144 neue Sterne für die Hegaustraße

Ein ähnliches Ziel steckt hinter der neuen Weihnachtsbeleuchtung, die zum ersten Advent an der Hegaustraße vom Hospiz bis zur Scheffelstraße aufgehängt werden soll. „Wir wollen einen Lichtblick setzen“, sagt die Geschäftsführerin. Wegen der Haushaltssperre könne die Stadt die Beleuchtung nicht selbst realisieren, der Verein investiert nun 35.000 Euro in 144 Sterne. „Das wird wie ein Sternenhimmel sein“, sagt Kessler-Franzen. Das Sternenmotiv der Südstadt, wo IG Singen Süd seit Jahren Leuchtsterne montiert, werde mit den zwischen 60 und 80 Zentimeter großen Sternen aufgegriffen.

Einer der Sterne, wie er schon in der Südstadt hängt. Die neuen für die Innenstadt werden zwei- und dreidimensional. | Bild: Tesche, Sabine

Schülerforschungszentrum ist Nachwuchsgewinnung pur

„Es wird auch ein Danach geben und dafür wollen wir Impulse geben“, sagt Gerd Springe mit Blick auf die Pandemie. Das neu entstehende Schülerforschungszentrum (SFZ) sei dafür ein gutes Beispiel: Das sei Fachkräfte-Nachwuchsgewinnung pur, gerade im so gefragten MINT-Bereich der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Eine Spende von Singen aktiv in Höhe von 5000 Euro soll in neue Versuchsgeräte investiert werden.

Mitgliederversammlung? Abgesagt. So wie viele geplante Veranstaltungen

Der Verein bekommt die Folgen der Corona-Verordnungen aktuell auch selbst zu spüren. „Wir hatten die Mitgliederversammlung bis ins Detail vorbereitet“, sagt Gerd Springe. Doch dann kam kurz vorher eine neue Verordnung, die fremde Veranstaltungen in der Schule untersagte – geplant war ein Treffen in der Hohentwiel-Gewerbeschule. Die Stadthalle war ausgebucht, nochmal verschieben kam nicht in Frage.

Nun müssen die 279 Mitglieder per Post zum Beispiel darüber abstimmen, dass Carolin Faustmann (Center-Leiterin des Cano) und Alexander Kupprion (Sport Müller) in den Vorstand gewählt werden. Michael Burzinski verabschiedet sich aus dem Vorstand. Für 17 Mitglieder wäre es die erste Versammlung gewesen, wie Claudia Kessler-Franzen verkündet: Sie würden stetig neue Mitglieder gewinnen – allerdings ausschließlich über persönlichen Kontakt.

Erstmals in der Vereinsgeschichte ist ein Minus geplant

Besonders schmerzt Gerd Springe die Absage des Gesellschaftsabends, der in der ersten Novemberwoche hätte stattfinden sollen. Auch der Martinimarkt wurde abgesagt: „Begegnung ist bei solchen Veranstaltungen zentral.“ Mit den aktuellen Einschränkungen funktioniere das nicht, weder für die Organisatoren noch die Beteiligten. Auch die Aktion „Musik auf dem roten Teppich“ und das Stadtfest konnten nicht stattfinden. Das macht sich bei den Finanzen des Vereins bemerkbar, Einnahmen entfallen. Erstmals will der Verein wegen der Investitionen ein Minus von 1180 Euro verbuchen. Gerd Springe erklärt aber, dass das wegen des umsichtigen Haushaltens der Vorjahre kein Problem sei.

Mit Blick auf die jüngste Corona-Verordnung vom Mittwoch mit einem „Lockdown light“ sehen die beiden Experten eine schwierige Situation: „Der Sommer war recht gut und einige konnten ihre Verluste aufholen“, sagt Claudia Kessler-Franzen. Doch das sei nicht jedem in jeder Branche möglich gewesen. Deshalb appelliert sie an die Singener: Wer seine Besorgungen möglichst regional erledige, sorge dafür, dass die Stadt weiter einen funktionierenden Handel sowie eine tolle Gastronomie habe. Ob es bald wieder große Veranstaltungen gibt, wagt die Geschäftsführerin zu bezweifeln: Beim Stadtfest sieht sie für das nächste Jahr noch große Fragezeichen.

